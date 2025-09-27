Piter Albeiro estuvo en la cárcel por más de dos años: estos fueron los motivos

El humorista Piter Albeiro revela en Se Dice De Mí que su salida de la Policía en 1998 estuvo marcada por un episodio doloroso que lo llevó a pasar 27 meses en la cárcel.

Por qué Piter Albeiro estuvo en la cárcel

Todo comenzó durante un operativo en el que, según relató, capturaron a varios hombres y los dejaron momentáneamente en los calabozos de la Sijín. En una habitación contigua había insumos químicos, y mientras los detenidos fumaban, una colilla provocó un incendio que rápidamente se salió de control.



Aunque en ese momento Piter se encontraba con un fiscal atendiendo diligencias, el hecho lo salpicó directamente. La situación dejó como saldo dos personas fallecidas, lo que derivó en una investigación en su contra y su posterior detención. "Vino una investigación que duró 27 meses, yo detenido en ese tiempo".

“Me salvó que uno de los hermanos le dio un testimonio ahí mismo En la diligencia dice que su hermano estaba fumando y todo se incendió, que los policías intentaron ayudarlos, pero fue demasiado tarde porque sucedió muy rápido”, contó Piter.

La madre del comediante recuerda ese episodio como uno de los más difíciles de su vida. “Es un tema prohibido porque fue algo tan injusto, para una madre es muy duro. Es una etapa que quise borrar de mi mente y de mi vida, no me gusta recordarla”, expresó en su momento.

Estar privado de la libertad representó para Piter Albeiro una experiencia transformadora. Primero pasó por la cárcel de Chiquinquirá, donde asegura que, gracias a su carácter combativo, logró mejoras en los horarios de alimentación para los internos. Luego fue trasladado a la cárcel de Ibagué, donde permaneció casi un año conviviendo con delincuencia común y en condiciones mucho más difíciles.

“Fue bonito ver la vida desde otra óptica. Conocer muchísima gente a otros niveles. Siempre fui muy revoltoso, metía tutelas por todo, pero aprendí muchísimo”, contó.

