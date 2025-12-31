Martha Isabel Bolaños confirma si tiene novio, luego de que la vieran cariñosa con hombre

En el ‘show’ del salsero, Martha Isabel Bolaños se mostró muy cariñosa con su acompañante y hasta le dio un beso en la boca, que quedó registrado en las cámaras de ‘El Fisgón’, de ‘La Red’, por lo que se especuló que ya había encontrado el amor.

Lea también: Martha Isabel Bolaños reveló qué hizo con su primer sueldo, ¿se lo dio a un hombre?



No obstante, un mes después, la misma actriz dijo en el programa de Caracol Televisión que estaba soltera, y no mencionó al hombre con el que se le vio en el concierto. Lo que sí dejó claro es que quiere una pareja que esté a su “talla” y por lo mismo no se va a conformar con cualquier persona.

“Hoy en día tomo decisiones muy acertadas. Por eso cuando la gente me pregunta: ‘¿Por qué estás sola?’ No, yo no estoy sola. Estoy muy bien acompañada por mí misma y cuando llegue un compañero a mí vida, pues me tiene que dar la talla. Están escasos, la verdad, la calle está dura”, expresó la artista, que conoció a Michael Jackson y hasta se besó con un amigo de él.

Publicidad

Bolaños recordó a varios amores que ha tenido, como “el Édgar”, su primer novio y con el que vivió una historia de cuentos de hadas que terminó luego de cuatro años, porque ambos querían caminos distintos. Mucho después conoció al que pudo ser el hombre de su vida, en San Andrés, pero se separaron por diferencias culturales, pues él era musulmán.

Aun así, la vallecaucana sigue creyendo en el amor y tiene la esperanza de encontrarlo. “Con esa ilusión de que va a llegar, en cualquier momento, un hombre a mi medida, a mi talla, con el que vamos a disfrutar la vida, porque para eso es, para que nos complementemos y la pasemos rico. […] Pero hasta que no llegue ese hombre, que cumpla esos requisitos y que mi corazón me diga: ‘Sí, acá es’, no me voy a comprometer con nadie”, concluyó.



Qué cirugías tiene Martha Isabel Bolaños

La misma actriz contó en el programa de Caracol que se hizo varias intervenciones quirúrgicas, algunas por su salud y otras por estética, e incluso se arrepiente de una. La más reciente fue en su pie izquierdo por el Neuroma de Morton, una condición que provoca molestias en la planta; hace unos años se operó el derecho.

Publicidad

Asimismo, se operó las orejas, porque sentía que era un “Dumbito”, y se quitó los “conejos”, de las piernas, pero se arrepintió, pues el cuerpo le cambió. La actriz también quiso mejorar su sonrisa y se puso biopolímeros en los labios; posteriormente, cuando se supo de los efectos de esa sustancia, una profesional le rediseñó el labio superior y ella quedó dichosa, contó.