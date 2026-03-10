Publicidad

En qué capítulo muere Yeimy Montoya en 'La Reina del Flow 3' y cómo se despidió

Detalles sobre en qué capítulo muere Yeimy Montoya en 'La Reina del Flow 3', de Caracol Televisión, y cuáles fueron sus palabras de despedida. Dijo que siempre estará presente.

“El flow no se apaga”: sentido mensaje de Yeimy, en ‘La Reina del Flow 3’, a sus pupilos

Luego de que la cantante se entera de que le queda poco tiempo de vida, decide hablar con los artistas emergentes de Soul & Bass para decirles que siempre estará presente en la música.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 10 de mar, 2026
“El flow no se apaga”: sentido mensaje de Yeimy