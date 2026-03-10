“El flow no se apaga”: sentido mensaje de Yeimy, en ‘La Reina del Flow 3’, a sus pupilos

Durante el capítulo 41 de esta edición de la serie, los fanáticos pudieron ser testigos de la muerte de Yeimy, que permanecía rodeada de sus familiares: Charly, Alma, Erick, Ligia y el equipo de Soul & Bass. El deceso se produjo justo después de haber informado que tenía problemas de salud y que le quedaba poco tiempo de vida.

Antes de, aparentemente, dejar el plano terrenal, ella decide reunirse con sus pupilos de Soul & Bass, para manifestarles que siempre estará presente. La reina los hace tomarse de la mano, cierran los ojos, mientras les dice:

“Vamos a ese lugar al que vamos siempre antes de cada concierto. ¿Lo sienten? Yo estoy ahí ahora. Yo no me voy a ir, no se puede ir lo que nunca ha estado separado, y ustedes me enseñaron que la familia no es la sangre solamente: es letra que se enreda con otra letra, es la lírica que se repite en un eco infinito. Es ese coro que sigue sonando, aunque la canción se acabe. Lo esencial nunca muere, muchachos. Y todo eso que hicimos juntos, lo que construimos, lo que creamos, lo que soñamos, eso que hicimos con el alma siempre va a seguir vibrando en todos ustedes porque nosotros estamos unidos en un compás eterno. Nosotros somos alma, somos ritmo, por eso somos Soul & Bass. Nacer, crecer y soltar hacen parte de la misma canción, la canción del ritmo de la vida. Así que cuando quieran estar conmigo solo van a tener que cerrar los ojos, van a respirar profundo y van a dejar que el ritmo haga su magia, porque mi alma va a estar ahí siempre. El Flow no se apaga, muchachos, solo cambia de frecuencia”, les dijo la reina a los artistas a los que ayudó a formar.



Qué enfermedad tenía Yeimy en ‘La Reina del Flow 3’

Tras recuperar su libertad, Yeimy se sometió a chequeos médicos que determinaron que tenía el mal de Chagas, una infección causada por un parásito por el que tuvo complicaciones cardíacas; posteriormente, también le descubrieron que sufría de lupus, una enfermedad autoinmune que estaba atacando su corazón.