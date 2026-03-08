Carlos Torres dice si utiliza “ayuditas” para llorar en ‘La Reina del Flow’

Carlos Torres contó en Caracoltv.com que en ‘La Reina del Flow 3’ su personaje, Charly Flow, vive muchas situaciones dramáticas, lo que significó un desafío para él, pues hubo momentos en el que su mente no daba más.

“[…] Charly es un personaje fuerte, como ustedes saben, pero va a sufrir mucho; y hacer esas escenas fue difícil porque... además, la gente no sabe, pero cuando uno rueda, uno rueda 10, 12 escenas al día. […] Nosotros grabamos en desorden y entonces había días en los que yo tenía que grabar 12 o 13 escenas muy trágicas, muy difíciles, muy fuertes y llega un momento, a las tres o cuatro horas, de tu estar llorando, entregándolo todo, derribado, ya no te da más el cuerpo, no te da más la cabeza, no te salen más lágrimas, entonces la exigencia era dura. Afortunadamente, tuve un equipo maravilloso, mi productor siempre ahí conmigo, entonces le decía: ‘Bro, estoy cansado, dame un ‘break’. Ponme otra escena aquí’. En esa relación de equipo hicimos lo mejor posible y creo que el resultado está muy bonito”, contó el actor nacido en Barranquilla.

Asimismo, Torres reveló que no le gusta utilizar “ayuditas” para llorar, porque no le funcionan, sino que prefiere concentrarse mucho en el personaje y “tratar de vivir lo que él está sintiendo, tratar de sentir lo que él puede estar sintiendo”, para que el sentimiento sea sincero.



“Soy realmente de sentir la escena y creo que lo más importante es no buscar el llanto. Cuando estamos marcando, como se dice, pues ensayando ese tipo de escenas, ni el director me exige a mí llorar ni yo estoy esperando llorar. Simplemente estamos sentir la escena, meternos en el ‘mood’ de la escena y que fluya, pero lo que fluya sea real. Eso es lo que uno busca como actor”, agregó el artista.

