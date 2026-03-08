Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Qué hace Carlos Torres para llorar en ‘La Reina del Flow’: dice si tiene ayudas

Carlos Torres, actor que hace de Charly en 'La Reina del Flow', reveló cómo hace para llorar en las escenas trágicas de la producción y contó si utiliza ayudas.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner LRDF3 DK

Carlos Torres dice si utiliza “ayuditas” para llorar en ‘La Reina del Flow’

El reconocido actor barranquillero habló de los retos actorales que tuvo en la tercera temporada de la producción de Caracol, pues grabó muchas escenas cargadas de emociones.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 8 de mar, 2026
Comparta en:
Carlos Torres dice si utiliza “ayuditas” para llorar en ‘La Reina del Flow’