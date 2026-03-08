Hija de Sara Corrales tendrá varias nacionalidades y dio la razón: “Ciudadana del mundo”

Publicidad
Sara Corrales no ha guardado ningún detalle de la dulce espera en la que se encuentra junto a su esposo, Damián Pasquini, y no ha tenido problema en revelar que su hija se llamará Mila, nombre nació de un curioso apodo que se tiene la pareja, y que llegará al mundo a mediados de mayo de 2026.
Asimismo, la antioqueña reveló que su primogénita tendrá varias nacionalidades: será colombiana, por parte de ella; será mexicana, por el lugar de nacimiento y será argentina e italiana, pues Pasquini le heredará esas dos nacionalidades que él tiene. "Por lo tanto, esa niñita será una ciudadana del mundo", escribió
La actriz también comentó que ella y su esposo decidieron que Mila naciera en México porque es el lugar en el que ambos residen hace más de 10 años y en el que se encuentra su red de apoyo. Eso sí, la paisa señaló que su mamá y su mejor amiga viajarán hacia ese país para acompañarla en el nacimiento de su bebé.
El argentino Damián Pasquini, esposo Sara Corrales, es un empresario vinculado al sector del marketing y el análisis de datos en América Latina, que ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la consultoría empresarial y las estrategias comerciales para marcas y compañías.
Pasquini se desempeña como socio y director de GrupoMap, una compañía especializada en marketing promocional, y además es CEO de Azzgency LATAM, una consultora que diseña estrategias de negocio basadas en análisis de datos y comportamiento del consumidor. Su trabajo se centra en ayudar a empresas a mejorar sus campañas publicitarias, optimizar la relación con los clientes y potenciar el posicionamiento de marcas en el mercado.
Además de su actividad empresarial, Pasquini comparte con su esposa intereses como los viajes, el ejercicio y las actividades al aire libre, aspectos que suelen mostrar en sus redes sociales. La pareja se conoció en México y contrajo matrimonio en 2025 en una ceremonia celebrada en Medellín, Colombia.
