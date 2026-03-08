Publicidad

Hija de Sara Corrales tendrá varias nacionalidades: cuáles y por qué

Sara Corrales, reconocida actriz de Colombia que vive en México, reveló qué nacionalidades tendrá su hija y la razón por la que no solo será colombiana.

Hija de Sara Corrales tendrá varias nacionalidades y dio la razón: “Ciudadana del mundo”

La reconocida actriz colombiana hizo una dinámica a través de su cuenta de Instagram, en la que respondió varias preguntas que sus seguidores le hicieron sobre su embarazo.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 8 de mar, 2026
