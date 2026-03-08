Hija de Sara Corrales tendrá varias nacionalidades y dio la razón: “Ciudadana del mundo”

Sara Corrales no ha guardado ningún detalle de la dulce espera en la que se encuentra junto a su esposo, Damián Pasquini, y no ha tenido problema en revelar que su hija se llamará Mila, nombre nació de un curioso apodo que se tiene la pareja, y que llegará al mundo a mediados de mayo de 2026.

Lea también: Quién es el papá del hijo de Sara Corrales y cuántos años tiene; no es colombiano



Asimismo, la antioqueña reveló que su primogénita tendrá varias nacionalidades: será colombiana, por parte de ella; será mexicana, por el lugar de nacimiento y será argentina e italiana, pues Pasquini le heredará esas dos nacionalidades que él tiene. "Por lo tanto, esa niñita será una ciudadana del mundo", escribió

La actriz también comentó que ella y su esposo decidieron que Mila naciera en México porque es el lugar en el que ambos residen hace más de 10 años y en el que se encuentra su red de apoyo. Eso sí, la paisa señaló que su mamá y su mejor amiga viajarán hacia ese país para acompañarla en el nacimiento de su bebé.



¿A qué se dedica Damián Pasquini, esposo de Sara Corrales?

El argentino Damián Pasquini, esposo Sara Corrales, es un empresario vinculado al sector del marketing y el análisis de datos en América Latina, que ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la consultoría empresarial y las estrategias comerciales para marcas y compañías.



Publicidad

Pasquini se desempeña como socio y director de GrupoMap, una compañía especializada en marketing promocional, y además es CEO de Azzgency LATAM, una consultora que diseña estrategias de negocio basadas en análisis de datos y comportamiento del consumidor. Su trabajo se centra en ayudar a empresas a mejorar sus campañas publicitarias, optimizar la relación con los clientes y potenciar el posicionamiento de marcas en el mercado.

Además de su actividad empresarial, Pasquini comparte con su esposa intereses como los viajes, el ejercicio y las actividades al aire libre, aspectos que suelen mostrar en sus redes sociales. La pareja se conoció en México y contrajo matrimonio en 2025 en una ceremonia celebrada en Medellín, Colombia.