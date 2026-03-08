Isabella Ladera sufrió un susto en su embarazo: "Por un momento no lo sentí"

La creadora de contenido digital compartió con sus seguidores diferentes momentos de su embarazo a través de sus redes sociales. Desde el anuncio de la gestación, publica videos y actualizaciones en los que muestra cambios en su rutina diaria, aspectos emocionales y parte de los procesos que atraviesa mientras espera la llegada de su hijo.

Esta fue la razón por la que Isabella Ladera no sintió a su bebé

Durante los últimos meses, la influencer mantiene un registro constante de esta etapa. En varias publicaciones explica cómo organiza su vida laboral mientras avanza la gestación y también cómo se prepara para el nacimiento del bebé. En este proceso comparte experiencias personales, controles médicos y situaciones cotidianas relacionadas con el embarazo.



En uno de sus videos publicados en TikTok, Ladera relata actividades recientes relacionadas con su trabajo y su vida personal. En medio de esa actualización explica un momento de preocupación que vive durante su embarazo al notar que deja de sentir los movimientos del bebé.

Según cuenta en el video, la situación ocurre después de experimentar un malestar físico. Tras acostarse para descansar, empieza a notar la ausencia de las patadas del bebé, algo que normalmente percibe con frecuencia. Al pasar el tiempo sin sentir movimiento, la preocupación aumenta y comienza a pensar que algo podría no estar bien.



La inquietud se intensifica durante la noche. Ante la incertidumbre, decide contactar a su médico en la madrugada para solicitar una revisión. El profesional de salud acude para verificar el estado del embarazo y realizar un control que permita confirmar el bienestar del bebé.

Durante la evaluación médica, el especialista comprueba que el corazón del bebé continúa latiendo con normalidad. También explica que la falta de movimientos perceptibles puede estar relacionada con la posición que adopta el bebé dentro del vientre.

De acuerdo con la explicación recibida, el bebé suele patear hacia el lado de la espalda de Isabella. Esa posición impide que algunos movimientos se perciban con claridad desde el abdomen. La misma postura también está relacionada con dolores de espalda que la creadora de contenido experimenta durante el embarazo y que en ocasiones le generan molestias intensas.

Después de recibir la confirmación sobre el estado de salud del bebé, Ladera manifiesta tranquilidad y continúa con la actualización sobre su proceso de gestación en redes sociales. En sus publicaciones mantiene informados a sus seguidores sobre las distintas etapas que vive durante este periodo.

Tras compartir el video, numerosos seguidores reaccionan en la sección de comentarios. Muchos usuarios envían mensajes de apoyo y recomendaciones: "No es exageración solo tú sientes y vives tu embarazo", "Eres valiente, este proceso es pesado", "Con tal de que venga sanito, es lo importante", entre otros.

