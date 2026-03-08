Publicidad

Isabella Ladera sufrió un susto en su embarazo: "Por un momento no lo sentí"

La creadora de contenido comparte en redes sociales una experiencia que vive durante su embarazo cuando deja de sentir los movimientos de su bebé y decide contactar a su médico en la madrugada.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 8 de mar, 2026
