Qué dijo Carolina Ramírez, de 'La Reina del Flow', de su embarazo a los 42 años

Detalles sobre lo que dijo Carolina Ramírez, protagonista de 'La Reina del Flow', de su embarazo, a los 42 años. Relató que todo fue "mágico".

“Ha sido mágico”: Carolina Ramírez habló de su embarazo a los 42 años

La protagonista de ‘La Reina del Flow 3’ abrió su corazón sobre la nueva etapa que está viviendo, mientras conversaba sobre la tercera temporada de la exitosa producción de Caracol Televisión.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 5 de feb, 2026
