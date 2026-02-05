“Ha sido mágico”: Carolina Ramírez habló de su embarazo a los 42 años

Carolina Ramírez anunció que será mamá por primera vez, a sus 42 años, y está explorando una etapa que la llena de felicidad junto a su pareja, el argentino Martín Cornide.

En una entrevista con este portal, la actriz caleña contó que cuando empezó a grabar ‘La Reina del Flow’ tenía 34 años y un proyecto de vida totalmente diferente. No obstante, con el tiempo la vida encaminó por otros lugares que finalmente la llevaron a quedar embarazada.

“La verdad todo ha sido muy mágico, tan mágico que incluso voy a ser mamá y eso me tiene muy feliz porque creo que hasta que no solté lo que realmente me tenía amarrada, no pueden emerger cosas nuevas”, declaró la artista que le da vida a Yeimy Montoya en ‘La Reina del Flow’.

Qué dijo Carolina Ramírez sobre su embarazo

La actriz vallecaucana compartió la noticia de la dulce espera a través de un ‘post’ de Instagram, en el que publicó la nueva portada de la revista Marie Claire Colombia, que ella protagoniza. Allí, aparece mostrando su barriga de embarazada de casi seis meses, de acuerdo con el escrito que compartió.

En la misma publicación, también se observan otras fotos: algunas son de su esposo consintiendo su panza, y en otra aparece ella posando con un regalo (un body con estilo de la camiseta de la Selección Colombia) que ya le hicieron a su bebé.

“Querida comunidad, Sé que he estado muy perdida por aquí y les pido perdón por la desconexión, pero es que andaba en otros planes... unos que me han cambiado la vida. 🤍 Durante estos casi seis meses, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio. Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y finalmente se alinearon. A mis 42 años, la vida simplemente me recuerda que los tiempos son perfectos, que lo que ha de ser será y que solo hay que confiar, porque Dios es muy poderoso”, señaló.

La actriz de una vez aclaró que no sabe si espera un niño o una niña, y que tampoco harán una revelación de sexo, pues esperarán hasta el nacimiento, y de paso agradeció el respeto que espera se tenga con su estado.

“[…] Desde la madurez en la que me encuentro, me siento lista para lo que viene. Sé que no hay que romantizar el camino y que vendrán desafíos, pero estamos preparados para recibirlos juntos, hoy somos equipo y este ser nos ha elegido para acompañar su camino; Y ni pregunten si es niño o niña: ya es bienvenido en toda su extensión y no lo sabremos hasta que nazca así que será una sorpresa que anunciaremos con júbilo jejeje”, añadió.