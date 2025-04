Él es el novio de Carolina Ramírez, quien no sabía que era famosa: están muy enamorados

Carolina Ramírez inició una nueva relación amorosa durante el 2024 y parece que está más feliz que nunca con el hombre con quien pasa sus días. Así se ha dejado ver en redes sociales, donde precisamente él se convirtió en noticia tras hacerle una romántica dedicatoria.

Y es que el 3 de abril, Martín Cornide, novio de la colombiana publicó varias fotos de su relación, la mayoría capturadas en diferentes partes de Suramérica. Juntos han recorrido los lugares más bellos de Colombia, Argentina y México, pero lo que llamó la atención es que reveló detalles sobre su historia de amor.

Al parecer fue ella la que le escribió primero con motivo de donar alimento para los perros que estaban a su cuidado, pero él estaba de viaje, por lo que la contactó con su papá, con quien tuvo una buena relación de inmediato. Poco después sus caminos se conectaron.

Él no tiene problema en admitir que no la reconocía, no sabía que era famosa y se enamoró de ella por la mujer que es: “Eras esa chica que me simpatizó porque estaba sentada en el piso. Tenías una cara conocida por todos, menos por mí, y me dijiste: “Soy Caro”. Solo conocía tu caligrafía de WhatsApp y un acento que me sugería que hacías buenas arepas”.

Meses después del inicio de su amor, Martín Cornide aún está muy orgulloso de “conocer todo de ella, menos lo que se ve en televisión”. “Conocí la parte más linda, no la que sale en Netflix. Conocí la parte más admirable, esa que no tiene maquillaje ni guiones. Algo abismalmente más valioso que tu arte”, escribió.

El argentino está muy feliz de la cotidianidad que viven: “estoy orgulloso de sentarme en el piso con vos. De sacar garrapatas juntos. De dormir en carpa o vivir en un auto como si fuera un palacio” y en el mismo texto se declaró su más grande fan, pero no por sus papeles en la pantalla chica.

“Soy tu fan. Pero no por lo que hacés. Soy tu fan por ver cómo hablan de vos quienes no tienen por qué hacerlo y lo hacen sin interés: Los vecinos, los choferes, las señoras que ayudan a limpiar, los pintores, el verdulero. Todos coinciden en lo mismo, y yo lo sé muy bien: No te admiran por lo que hacés, sino por lo que sos. Tu carrera y tu talento son chiquitos comparados con lo admirable que sos como persona”, terminó.

Finalmente le dio las gracias por ser su compañera de vida, “su socia del arte más importante: vivir”. Y lo más curioso es que no cerró la romántica dedicatoria con un “te amo”, sino que fue con un sencillo “te paz” que dice mucho sobre el gran amor que están cultivando.