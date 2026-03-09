Publicidad

Zambrano, ganador del 'Desafío 2026', admitió que casi mata a su padrastro - CaracolTV

El Súper Humano confesó en una entrevista para 'Los Informantes' que a los 10 años estuvo al borde de cometer una "desgracia" para su familia al defender a su madre del maltrato que estaba sufriendo.

Finalista del 'Desafío' casi acaba con la vida de su padrastro por defender a su mamá

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de mar, 2026
