Finalista del 'Desafío' casi acaba con la vida de su padrastro por defender a su mamá

Durante la transmisión de 'Los Informantes' que tuvo lugar el pasado 8 de marzo, el deportista olímpico Anthony Zambrano, quien también se coronó como el ganador del reality de los colombianos, concedió una entrevista en donde se sinceró sobre el primer desafío que enfrentó en su vida y por qué considera que estuvo a punto de cometer una "desgracia" para toda su familia.

Zambrano, ganador de 'Desafío', estuvo a punto a matar a su padrastro

El exparticipante confesó que todo ocurrió cuando era un niño y vio cómo la pareja sentimental de su madre en ese momento la maltrataba: "Yo casi cometo una desgracia a los 10 años porque mi padrastro me le pegó a mi mamá (...) Un día en su cumpleaños me le pegó", comentó.



Asimismo, detalló que tenía intenciones de apuñalarlo; sin embargo, no llegó a esta instancia y añadió que la vida se encargó de su desenlace: "Yo siempre he dicho, la persona que trata de hacerle daño a Zambrano le va peor en la vida y esa persona murió como un perro, como un cerdo, el mismo hijo le pegó un palazo en la frente", dijo.





Durante la entrevista, el Súper Humano contó que creció sin una figura paterna, pues a su progenitor lo mataron cuando tenía entre 5 y 6 años. Según informó frente a las cámaras, pese a que físicamente es idéntico a él, nunca fue reconocido, no compartieron juntos y tiene muy pocos recuerdos sobre su relación; sin embargo, afirma que no guarda ningún tipo de resentimiento debido a que contó con el apoyo incondicional de su madre.



Quién es la mamá de Zambrano, ganador del 'Desafío del Siglo XXI'

Se trata de Miladis Esther Zambrano. En varias ocasiones, la mujer ha concedido entrevistar para Caracol Televisión, especialmente 'Día a Día', donde confiesa cómo ha sido su experiencia como madre de un deportista olímpico y demostrando su apoyo a la carrera de su hijo. Cuando recibió múltiples críticas por el desempeño del joven en La Ciudad de las Cajas en donde lo calificaban de "egocéntrico", salió en su defensa, asegurando que la gente debía darse una oportunidad de conocerlo mejor antes de emitir cualquier comentario.

