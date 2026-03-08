Presentadoras de 'Día a Día' quedaron asombradas con regalo hecho a mano por el Día de la Mujer

Este 8 de marzo de conmemora el Día de la Mujer; por ese motivo, la producción de 'Día a Día' les hizo un homenaje a Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carolina Soto y todas las mujeres que desempeñan diferentes trabajos en Caracol Televisión y en Colombia, reconociendo su esfuerzo, disciplina y compromiso. Durante la transmisión el pasado 6 de marzo, las conductoras del matutino recibieron varios regalos por parte de invitados especiales.

"En televisión las vemos siempre impecables, frente a las cámaras con luces, micrófonos y aplausos, pero fuera del set hay otras mujeres que también madrugan, que también sostienen este lugar y muchos otros. Ellas no aparecen en pantalla, pero sin ellas nada saldría al aire. Unas informan, otras cuidan, unas comunican, otras protegen. Unas brillan frente a las cámaras, otras hacen posible que la luz se encienda. Hoy celebramos a todas, a las que cuentan historias y a las que en silencio también hacen historia", se escuchó decir en una parte del homenaje.

Qué les regalaron a las presentadoras de 'Día a Día' por el Día de la Mujer

Inicialmente, las tres recibieron ramos de flores con los que quedaron fascinadas; sin embargo, la sorpresa mayor se la llevaron en el Vienes Locochón cuando recibieron a Daniela Conde, locutora de La Kalle. La joven no llegó con las manos vacías, pues apareció con un retrato de cada presentadora y, aunque Boyacoman bromeó con que él le había hecho el encargo y le había pagado cada una de las piezas, la verdad es que se trató de un obsequio que hizo con sus propias manos.



Cuando Soto le preguntó sobre el proceso creativo y aproximadamente cuánto tiempo se demoraba haciendo cada pintura, ella contestó: "La verdad, cada uno de estos cuadros unas seis horas para cada una. Obviamente la belleza de estas mujeres es imposible retratarla".

Asimismo, informó que además de dedicarse a la comunicación, también es una apasionada por el arte y ha logrado en cierta forma vivir de él; por lo que invitó a los televidentes a seguirla en redes sociales para ver e interesarse por sus creaciones.

