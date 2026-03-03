Por qué Iván Lalinde no está en 'Día a Día': presentadores revelaron motivo de su ausencia

Iván Lalinde se ha convertido en uno de los presentadores más queridos de la farándula nacional gracias a su trayectoria en los medios de comunicación y la cercanía que tiene con la gente. El conductor del programa matutino se encuentra ausente de la pantalla chica, por lo que sus compañeros aprovecharon para revelar el motivo por el que esta semana, que va del 2 al 6 de marzo, estará tomándose un merecido descanso.

Por qué Iván Lalinde no está presentando 'Día a Día' esta semana

La emisión de la producción este 3 de marzo inició con Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto y Carlos Calero dándole la bienvenida a los televidentes y anunciando que su colega se encuentra de celebración por su cumpleaños.



"Feliz cumpleaños a nuestro querido y adorado Ivancho que está descansando, se tomó esta semana de cumpleaños. Te queremos, te admiramos, gracias por ser tan generoso, buen amigo y buen compañero", señaló Soto mientras los demás prometían celebrar por todo lo alto una vez regrese al set de grabación.





Lalinde, por su parte, anunció a través de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 800 mil seguidores, que se alejará temporalmente de las redes sociales y volverá a retomarlas el próximo 5 de marzo. Esto con el objetivo de desconectarse del mundo digital y agradecer por un año más de vida conectando consigo.

Ante de retirarse de este espacio, compartió una foto que se encontró en el baúl de los recuerdos y que de inmediato le hizo revivir los momentos de su infancia que compartió con su madre, Doña Tere, a quien presumió en repetidas ocasiones cuando estuvo en vida.

"Y ad portas de mi cumple me encuentro esto. 1978", escribió junto a una foto en donde se le ve besando a su mamá en el rostro cuando él aparentemente tenía unos cinco años.

Diferentes usuarios de Internet se han tomado las plataformas digitales para desearle una larga vida y también para rememorar sus mejores momentos en la televisión colombiana, pues ha acompañado durante años a los televidentes mientras desempeñan diferentes tareas desde la comodidad de sus casas.