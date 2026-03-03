Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
En vivo ‘A Otro Nivel’
'Tormenta de Pasiones'
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Por qué Iván Lalinde no ha ido a 'Día a Día': esta es la fecha de su cumpleaños - CaracolTV

Los presentadores del programa matutino le enviaron un abrazo desde la distancia a su compañero y prometieron darle una fuerte bienvenida cuando regrese al set de grabación.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner DÍA A DÍA DK

Por qué Iván Lalinde no está en 'Día a Día': presentadores revelaron motivo de su ausencia

Los presentadores del programa matutino le enviaron un abrazo desde la distancia a su compañero y prometieron darle una fuerte bienvenida cuando regrese al set de grabación.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 3 de mar, 2026
Comparta en:
Por qué Iván Lalinde no está esta semana en 'Día a Día': compañeros revelaron la razón.