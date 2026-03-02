Publicidad

Ella sería la novia de Raúl Ocampo, expareja de Alejandra Villafañe, quien murió de cáncer

El reconocido actor compartió una galería de fotos en donde aparece las misteriosa mujer. La noticia de un posible romance se da a conocer casi tres años después de la muerte de la actriz.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 2 de mar, 2026
Quién es la nueva novia de Raúl Ocampo después de su relación con Alejandra Villafañe.