Ella sería la novia de Raúl Ocampo, expareja de Alejandra Villafañe, quien murió de cáncer

Raúl Ocampo volvió a dar de qué hablar en las plataformas digitales al publicar una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 700 mil seguidores, en las que se le observa disfrutando de su viaje por México, más específicamente su paso por la Hacienda Patrón, donde tuvo la posibilidad de conocer más sobre el proceso de destilería.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el hecho de que apareció acompañado de una misteriosa mujer, de manera que los internautas no tardaron en identificarla.

"Entre tantas espinas me encontré una flor a la que llamo pétalo… 😂😂😂 Qué lobo, alguien que me quite el cel por favor. Pd: les juro que no le digo pétalo, no sé qué me pasó en este copy 🌵 🌺", escribió.



Quién sería la nueva novia de Raúl Ocampo, expareja de Alejandra Villafañe

La joven fue identificada como Laura Dicelis. Estudió administración y gestión de empresas en el CESA y Marketing Estratégico en la Universidad de los Andes. Actualmente trabaja como coordinadora de influenciadores en Bogotá y recoge más de 6 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde acostumbra a publicar contenido relacionado con moda, estilo de vida y parte de su trabajo.

La joven también posteó una galería en la que dejó ver parte de su viaje y, aunque no mostró la cara del actor, sí dejó ver una foto en donde se les observa caminando de espaldas mientras guardan poca distancia. Es necesario mencionar que ninguno de los dos ha confirmado que están juntos.

"Días felices... Adivinen cual es mi favorita", escribió.

Las reacciones por parte de los usuarios al nacimiento de este posible amor no se han hecho esperar. Muchos se han mostrado alegres de que Ocampo se dé una nueva oportunidad teniendo en cuenta la relación que tuvo con Alejandra Villafañe, quien murió el 21 de octubre de 2023 tras luchar contra un cáncer de mama y de ovarios, así lo dejó ver la misma modelo en una publicación que hizo el 10 de febrero del año en que murió.

"Confirmado, en las redes no hay nada oculto 🤣. Que sean muy felices 🙌🏻🤩", "Te mereces lo mejor Rau ✨✨", "A la chica nueva que está en el corazón de Raulito... Mucho ojito... Te estamos viendo. 👀👀 Nos lo cuidas mucho", son algunos de los mensajes que se destacan.