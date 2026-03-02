Aida Victoria y Andy Rivera fueron vistos juntos en discoteca de Medellín: mira el motivo

El pasado sábado 28 de febrero se llevó a cabo a la inauguración de Novai Discoteca, la nueva apuesta empresarial de Aida Victoria, la destacada influenciadora colombiana en Provenza, Medellín. Al evento asistieron creadores de contenido digital como La Jesu y La Blanquita, quienes recientemente dieron de qué hablar en las plataformas digitales debido a la separación con Deiby; y cantantes como Andy Rivera.

Mira también: La Blanquita y Deiby terminaron: razón por la que Aida Victoria propuso "meter abogado"



Durante la presentación, el cantante de música urbana aprovechó para expresarle un sentido mensaje a la joven, demostrando de esta forma la estrecha relación que tienen: "Mil gracias, Aida, mi reina por contar conmigo para esta noche. Aida ha sido maravillosa conmigo, con mi familia, mi padre y Jenny, y la sorpresa que te tengo es que el maestro Jhonny Rivera está aquí con nosotros", dijo.

Padre e hijo deleitaron al público con su interpretación de 'Alguien me gusta', poniendo a bailar al público expectante. Asimismo, se destacó la presencia de Nelson Velásquez, quien se mostró emocionado de acompañar a la hija de la excongresista en esta nueva etapa de su vida laboral.





El pasado 1 de marzo, Aida Victoria apareció en su cuenta de Instagram, donde recoge más de 8 millones de seguidores, para agradecerles a las personas que se tomaron el tiempo de acompañarla y que se divirtieron en la inauguración del establecimiento comercial:

Publicidad

Mira también: Aida Victoria presumió al hombre al que llama "su alma gemela" en lujoso viaje a París

"Anoche fue un sueño. ME SIENTO TAN AGRADECIDA 🥹🥹🥹 con Dios, con mi hijo que me da fuerzas para enfrentar la vida todos los días, con ustedes que dotan mi vida de propósito y sentido, con mis amigos que son la familia que elegí.❤️ Nelson Velásquez, ¿cómo se me va a aparecer con mariachis? 😭🫶🏻 Lo quiero mucho. Andy Rivera Hiciste de mi inauguración algo demasiado especial.✨ Jhonny Rivera Siempre su familia va a contar con mi cariño ❤️", escribió en la plataforma.

Publicidad

Aida Victoria recientemente fue noticia en las plataformas digitales debido a que se pronunció sobre el caso de Deiby y La Blanquita, quienes se separaron después de 10 años de relación. La joven respaldó a la mujer y le recomendó ponerle un abogado a su expareja para proteger el patrimonio de su hijo y también pelear por una casa que él puso a nombre de su madre.

Mira también: Yina Calderón revela si es novia del ex de Aida Victoria Merlano con contundente mensaje