Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo ‘A Otro Nivel’
Myrian se tatuó nombre de Zambrano
'Tormenta de Pasiones'
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Por qué La Blanquita y Deiby terminaron y qué dijo Aida Victoria sobre su separación - CaracolTV

La creadora de contenido digital aseguró que, aunque no le interesaba el chisme de la separación, sí quería pronunciarse sobre un bien material que ha generado discordia en la expareja.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

La Blanquita y Deiby terminaron: razón por la que Aida Victoria propuso "meter abogado"

La creadora de contenido digital aseguró que, aunque no le interesaba el chisme de la separación, sí quería pronunciarse sobre un bien material que ha generado discordia en la expareja.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 27 de feb, 2026
Comparta en:
Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre la separación de La Blanquita y Deiby, reconocidos influenciadores.