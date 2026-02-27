La Blanquita y Deiby terminaron: razón por la que Aida Victoria propuso "meter abogado"

A través de una transmisión en vivo, La Blanquita, nombre con el que se conoce en redes sociales a Katy Cardona, confirmó que terminó con Deiby Ruiz después de 10 años de relación. Según explicó, el motivo de la ruptura no fue un hecho en específico, sino la suma de diferencias personales y problemas que les impedían entenderse. A pesar de que hicieron todo lo posible por salvar la relación, decidieron que lo mejor era separar sus caminos.

Mira también: Aida Victoria presumió al hombre al que llama "su alma gemela" en lujoso viaje a París



Durante la transmisión, la joven también expuso que no todo lo romántico que mostraban en redes sociales era la realidad de su relación y se pronunció sobre las críticas que aparentemente su expareja habría hecho sobre ella en su rol como madre. Asimismo, sacó a relucir temas monetarios, pronunciándose sobre la compra que hizo el influenciador de una casa que puso a nombre de su madre.

Qué dijo Aida Victoria sobre la separación de La Blanquita y Deiby Ruiz

En un reel de Instagram, la influenciadora dijo que no le interesaba en sí el problema personal entre sus colegas, sino el niño que está de por medio y los derechos que tiene la joven en su proceso de separación.

Mira también: Yina Calderón revela si es novia del ex de Aida Victoria Merlano con contundente mensaje





"Resulta que ellos tienen una casa y él se quedó con la casa porque ella dice 'es que la compró él y al final del día está a nombre de la mamá'. ¿Sí? si yo fuera amiga de La Blanquita, le meto un abogado y le pongo un proceso por simulación. ¿Cómo así? Que no importa si la casa está a nombre de tu mamá. Si yo tengo las pruebas de que la casa es tuya entra dentro de la sociedad conyugal. O sea que la mitad de esa casa es mía, y hago que le pelee la casa", señaló.

Publicidad

Asimismo respondió al comentario que hizo La Blanquita en donde señalaba que su expareja se quejaba, al parecer, porque debía pagar alrededor de 6 millones de pesos para la manutención del bebé que tienen juntos.

Mira también: Westcol le confesó a Aida Victoria cuándo murieron sus esperanzas de volver a su lado

Publicidad

"¿Qué es la mitad? El 25% del valor del arriendo de donde vivimos, el 25% de los servicios, el 25% del mercado, el 25% de la señora que nos ayuda en la casa, el 50% de su niñera, el 50% de pañales, ropa, todos los gastos del niño y aparte te voy a quitar la mitad de lo que construimos juntos porque es el patrimonio mío y de mi hijo. ¿Cómo te quedó el ojo?", explicó.