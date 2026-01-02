Westcol le confesó a Aida Victoria cuándo murieron sus esperanzas de volver a su lado

Cientos de personas se conectaron al stream de Aida Victoria Merlano y Westcol este 1 de enero para ver su reencuentro y conversación, pues ambos habían asegurado que tenían cosas pendientes por decir y también por reclamar.

Mira también: Aida Victoria Merlano se sinceró sobre su noviazgo con Westcol: “Tal vez no fuiste un hombre”



Reencuentro de Aida Victoria y Westcol

Entre los clips que se han difundido en redes sociales llamó bastante la atención uno en el que el streamer se confesó sobre una situación en particular que le dolió profundamente y que, según él, le hizo sentir que ya no podría darse otra oportunidad con ella.



La barranquillera le preguntó directamente qué era eso que tanto le había marcado, y él se sinceró sin dudarlo:

“Lo único que yo siento, la verdad… Yo siempre tuve una esperanza de algo. No me importó con quién estuviste ni nada, siempre tuve la esperanza. Dije: ‘en algún punto puede que me reencuentre con esta mujer’. Nunca me importó lo que decía la gente, uno sabe lo que vivió, pero cuando nació la criatura, ya todo se fue”.

Ella le preguntó si en ese momento todas sus esperanzas murieron, y él asintió. Incluso recordó los memes que circularon en redes sociales sobre la situación y cómo muchos imaginaban que él se estaría sintiendo como exnovio.





“No fue algo que me afectara tanto, ese mismo día hice stream… no me mandó a la cama, pero de todos los acontecimientos de los últimos tiempos, ese fue uno de los que más me dolió. Tú hiciste con alguien todo lo que dijiste que ibas a hacer conmigo… y ya, pasó. Superé, crecí, avancé, pero me pone muy feliz que seas madre”.

Publicidad

Westcol agregó que le habría gustado verla con un buen hombre y formando una familia, pero que confía en que eso llegará en algún momento.

Ante estas palabras, Aida Victoria también recordó un mensaje que él le envió tras el nacimiento de su hijo y que la afectó:

Publicidad

“Cuando me escribiste a felicitarme… duré dos días llorando. Porque me escribiste: ‘Quiero que sepas que eres la mujer más increíble y me alegro de que hayas cumplido tu sueño’. Me dio alegría que me escribieras desde lo lindo, pero, a la vez, me dio mucho dolor, porque nosotros nos perdimos, porque tú no supiste valorar mi amor”, dijo Aida.

Mira también: Aida Victoria Merlano le sacó en cara a Westcol su embarrada e hizo impactante confesión

