Aida Victoria Merlano se reencontró con Westcol: ¿hubo beso de reconciliación?

El jueves 1 de enero, Aida Victoria Merlano y Westcol estuvieron juntos en un stream que dio bastante de qué hablar en redes sociales. Esto ocurrió meses después de los fuertes enfrentamientos que protagonizaron tras el fin de su relación en junio de 2024, por lo que su reencuentro, en un mismo espacio y con una actitud distinta, no pasó desapercibido.

Reencuentro de Aida Victoria Merlano y Westcol

Cientos de personas se conectaron al en vivo e interactuaron con ellos. Al finalizar, varios momentos se viralizaron en redes sociales, especialmente el clip del reencuentro, cuando la barranquillera entró a la habitación y ambos se dieron un fuerte abrazo.



Aida llora de la emoción tras acordarse de sus momentos al inicio con Westcol pic.twitter.com/lkLYn7Yl9h — 𝐅𝐚𝐛𝐢𝐚𝐧💎 (@blackziinnn1) January 2, 2026

Al ingresar, Aida lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Fuiste el perfecto de la relación, el que no hizo nada”. Luego del abrazo, ambos se sentaron en sus respectivas sillas; ella se apartó por un segundo de la cámara para acomodarse.

Para muchos internautas, la química entre ambos era evidente. Durante la transmisión recordaron episodios de su relación, y uno de los momentos que más comentarios generó fue cuando el streamer habló de sus inicios y mencionaron un “mesón”, lo que los puso sentimentales.



¿Aida y Westcol se besaron en el stream?

En otro punto del stream, Westcol fue directo y le dijo: “Tú sabías que yo era un niño, pero el hombre que yo soy ahorita ve muy complicado meterse contigo”, una frase que también fue replicada ampliamente en redes.

Finalmente, aunque no hubo beso, sí se vivió un momento de alta tensión que dejó a muchos con la duda. En un clip viral, Aida se levantó de su silla y se dirigió a la de Westcol, dándole la espalda a la cámara para “limpiarle la cara”. Sin embargo, al inclinar su rostro, la escena dio la impresión de un posible beso, lo que desató todo tipo de especulaciones entre los seguidores.

