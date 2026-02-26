Publicidad

Quiénes pasaron en A Otro Nivel 2026 HOY 26 febrero: capítulo 7 - CaracolTV

Ni ellos la tienen fácil: Felipe Peláez y Gian Marco ponen contra las cuerdas sus propias canciones

Las audiciones de los participantes hacen que los jurados también se cuestionen sobre las dificultades que han tenido en sus carreras musicales: no todos nacen aprendidos.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 26 de feb, 2026
