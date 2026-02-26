Ni ellos la tienen fácil: Felipe Peláez y Gian Marco ponen contra las cuerdas sus propias canciones

La etapa de audiciones de ‘A Otro Nivel’ entra en sus últimas noches y suma cinco nuevos participantes a la competencia. En esta jornada, los aspirantes se presentan ante el jurado conformado por Gian Marco, Kike Santander y Felipe Peláez, quienes definen con sus flechas y botones verdes el futuro de cada uno en el programa.

El primero en pasar al escenario es Pipe Pardo. Tras su presentación, obtiene dos flechas verdes por parte de Gian Marco y Kike Santander, quien le manifiesta que identifica en él una voz orgánica. Durante su audición, el participante comparte que tiene un hermano mellizo que también se dedica a la música y toca el acordeón. Señala que juntos conforman una dupla dentro del vallenato y que son los únicos mellizos en esa industria musical.

Luego se presenta Majo. Después de su interpretación, recibe botón verde de Gian Marco y Kike Santander. Los jurados le indican que su voz refleja carácter, lo que le permite avanzar en la competencia con el respaldo de ambos.





La noche continúa con Andrés Villamarín. El participante cuenta que tomó la decisión de dejar las matemáticas y rechazar una beca para dedicarse por completo a la música. Tras su audición, obtiene dos flechas de Kike Santander y Gian Marco, quienes le dan su apoyo para seguir en el proceso.

Más adelante es el turno de Isbell, quien ha llevado su música a plataformas digitales y ha creado contenido como streamer. En su audición interpreta una canción que incluye técnicas complejas de ejecución vocal. Recibe dos flechas de Felipe Peláez y Gian Marco.

Ambos jurados reconocen el reto que asume al elegir esa pieza. A partir de esta presentación, Gian Marco y Felipe Peláez reflexionan sobre las canciones más exigentes que han escrito en sus carreras. Felipe Peláez menciona “Tan Natural” como una de las más altas en su repertorio, mientras que Gian Marco señala “Hoy” como una composición que requiere control de la respiración para su correcta interpretación.

La jornada cierra con Estefanía Arias, quien se ha desarrollado en el tango y ha realizado giras por Argentina. En el escenario obtiene dos flechas verdes de Gian Marco y Felipe Peláez. Este último activa su botón verde cuando falta un segundo para finalizar la audición. Por su parte, Kike Santander le expresa que le resulta difícil escuchar su voz en otros géneros distintos al que ha trabajado. Con estas decisiones, la competencia avanza hacia el cierre de su etapa de audiciones y define nuevos nombres que continúan en el proceso.

No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.

