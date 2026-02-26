Participante de ‘A Otro Nivel’ pasó de ser becado a cantante y casi lo echan de la casa

En una nueva jornada de ‘A Otro Nivel’, el artista se presenta en el ascensor del programa con la intención de confirmar que su decisión de dejarlo todo por la música tiene sentido. Antes de salir al escenario, conversa con Cristina Hurtado, presentadora del formato, y repasa el camino que lo lleva hasta este punto de la competencia.

De matemático a musico: Andrés Villamarín

El participante cuenta que es matemático y que en algún momento de su vida recibió una beca para estudiar diseño industrial. Sin embargo, tres meses antes de iniciar este proceso, decidió rechazarla para enfocarse en el canto. Explica que desde tiempo atrás siente afinidad por la música y que estar sobre una tarima le permite experimentar una conexión particular con lo que hace.



Esa determinación generó tensiones en su entorno familiar. Sus padres reaccionaron con molestia y la situación alcanzó un punto en el que contemplaron la posibilidad de que abandone la casa. Con el paso del tiempo, la relación cambia y actualmente respaldan su proyecto artístico, tanto así, que su hermana asumió el rol de mánager y lo acompaña en el proceso.

Luego de tomar la decisión de dedicarse a la música, inicia estudios de piano clásico en Pasto. Más adelante se traslada a Cali al enterarse de la apertura de una carrera de música con énfasis en producción. Allí continúa su formación y consolida su intención de construir un camino profesional en la industria.





En el escenario de ‘A Otro Nivel’ interpreta su audición frente a los jurados Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco. Al finalizar la presentación, recibe dos flechas, otorgadas por Kike Santander y Gian Marco, lo que le permite avanzar dentro de la competencia. Durante el intercambio posterior, Andrés le comenta a Gian Marco que escucha sus canciones desde que era niño, comentario que da paso a una reacción del jurado, quien retoma en tono de broma la idea de la edad.

Felipe Peláez interviene para señalar que percibe en Andrés una base rítmica particular y manifiesta su interés por verlo explorar otras facetas dentro de la música. Por su parte, Kike Santander le recomienda disfrutar el proceso y mantener la práctica constante como parte de su crecimiento artístico.

Con este resultado, Andrés Villamarín continúa en la competencia y suma un nuevo capítulo a la decisión que tomó años atrás, cuando optó por dejar de lado otros caminos académicos para centrarse en la música. Su paso por el escenario representa una etapa más en un recorrido que inicia con estudios formales, cambios de ciudad y ajustes familiares, y que ahora se proyecta en uno de los formatos musicales de la televisión.

