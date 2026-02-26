Publicidad

Myrian se tatuó nombre de Zambrano
'Tormenta de Pasiones'
'La Reina del Flow 3'
Participante de ‘A Otro Nivel’, Andrés Villamarín pasó de ser becado a cantante y casi lo echan de la casa - CaracolTV

Andrés Villamarín llega al ascensor de la competencia para demostrar sus capacidades musicales. Para sorpresa de varios, confiesa que abandonó la universidad para dedicarse a sus sueños.

Participante de ‘A Otro Nivel’ pasó de ser becado a cantante y casi lo echan de la casa

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 26 de feb, 2026
