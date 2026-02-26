Participante de ‘A Otro Nivel’ es integrante de la única dupla de mellizos del vallenato

Pipe Pardo llega a las audiciones de ‘A Otro Nivel’ con el propósito de mostrar su propuesta musical y presentar el vallenato ante el jurado. El artista, oriundo del Cesar, cuenta con una trayectoria previa en la industria, en la que ha grabado tres canciones y un sencillo. Desde el inicio de su carrera ha estado acompañado por su hermano mellizo, quien lo respalda en el escenario con el acordeón y hace parte de su proyecto musical.

En el escenario interpreta una pieza del repertorio vallenato y, tras su presentación, recibe dos flechas verdes por parte de Kike Santander y Gian Marco. Con estos votos asegura su continuidad en la competencia y pasa al espacio frente a los jurados para conocer sus impresiones.

Durante ese encuentro, Pipe le manifiesta a Kike que su padre es seguidor de su trabajo y le envía un saludo. El jurado recibe el mensaje y responde con un gesto de cercanía hacia la familia del participante. Más adelante, al referirse a la audición, Kike señala que le interesa el color de voz del concursante y menciona la posibilidad de escucharlo interpretar otros géneros dentro del programa.



Ellos son ‘Los Mellos’ del Vallenato

La familia de Pipe se encuentra presente en el estudio. A solicitud de Gian Marco, el participante los presenta ante el público y el jurado. En ese momento destaca a su hermano mellizo, Guillermo Pardo, quien lo acompaña con el acordeón y conforma con él una dupla estable dentro del vallenato. Pipe explica que ambos han desarrollado su carrera juntos y que consideran su ingreso a ‘A Otro Nivel’ como un logro compartido. También afirma que son los únicos mellizos que actualmente trabajan como dupla dentro de esta industria musical.



A partir de esa intervención, Felipe Peláez comparte una referencia histórica sobre la conformación de las duplas en el vallenato. Menciona al maestro Jorge Oñate como una figura clave en ese proceso y relata que, en sus inicios, el formato reunía a un cantante y a un acordeonero que trabajaban por separado, estructura que dio origen a las agrupaciones tradicionales del género.

En el cierre del segmento, Gian Marco comenta que considera complejo cantar mientras se ejecuta un instrumento y resalta la relevancia del folclor colombiano dentro del contexto musical. Con dos flechas verdes y el respaldo de su familia en el escenario, Pipe Pardo avanza en la competencia y continúa su camino en A Otro Nivel junto a su hermano y compañero musical.

