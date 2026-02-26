Publicidad

Julián del Valle, ya se había presentado en ‘A Otro Nivel’: el COVID lo llevó a renunciar

El artista llega al ascensor para saldar una deuda que dejó hace cinco años en la competencia; sin embargo, en esta oportunidad, el formato ha cambiado y no obtiene el resultado deseado.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 26 de feb, 2026
