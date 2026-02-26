Julián del Valle, ya se había presentado en ‘A Otro Nivel’: el COVID lo llevó a renunciar

El cantante colombiano Julián del Valle regresa al ascensor de ‘A Otro Nivel’ con la intención de obtener un cupo nuevamente en la competencia. Su propósito es avanzar hasta las últimas etapas del programa y retomar el camino que inició años atrás. En esta nueva edición, el formato establece una dinámica por grupos, condición que marca una diferencia frente a temporadas anteriores y que influye en su proceso dentro del concurso.

Julián del Valle tuvo que abandonar la competencia por su salud

El artista ya había participado en la temporada 2021 del mismo programa. En esa ocasión logró avanzar hasta la etapa de fusiones, consolidando su presencia dentro de la competencia. Sin embargo, durante el desarrollo del programa se encontraba vigente la alerta por COVID-19 y el artista resultó positivo.



Debido a esa situación, tuvo que retirarse de la competencia por motivos de salud y protocolos establecidos en ese momento. A pesar de su salida anticipada, esa participación representó un punto de transformación en su trayectoria profesional y abrió nuevas oportunidades en su carrera musical.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante recordó su primera audición realizada seis años atrás, tras el estreno de la cuarta temporada del programa en el 2026. En ese momento recibió dos botones verdes por parte de los jurados, lo que le permitió ingresar oficialmente a la competencia.

En su publicación evocó ese episodio como un momento significativo dentro de su proceso artístico. También mencionó que, cuando el artista Luis Alfonso —quien también formó parte del programa— quedó por fuera de la competencia, le ofreció su lugar para que continuara, pero Julián decidió no aceptar esa posibilidad.

En su recorrido dentro del programa ha contado con el acompañamiento de Patricia del Valle, intérprete reconocida del género ranchero y participante de ‘La Voz Colombia’. Julián la presenta como una madre adoptiva desde su primera audición y en su regreso en 2026 continúa destacando su presencia como parte de su proceso musical. Ella lo acompaña en esta nueva oportunidad, respaldando su participación en el escenario.

En esta ocasión, Julián del Valle no obtiene ninguna flecha verde por parte de los jurados, por lo que no logra integrarse al formato actual del concurso. Tras su presentación, comparte un mensaje dirigido al público, en el que invita a no tener miedo de mostrarse tal como se es y a mantener la identidad propia dentro de cualquier proceso artístico. También señala que la carrera musical implica enfrentar respuestas afirmativas y negativas, y que cada experiencia forma parte del recorrido profesional.

