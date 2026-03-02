Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto y persona cercana a ella lo reveló

Law Roach estilista de Zendaya, Céline Dion y Anya Taylor-Joy, confirmó durante la gala de los Actor Awards que la pareja ya contrajo matrimonio, pero han decidido mantenerla en secreto y lejos de las cámaras.

Algunos entrevistadores de farándula interrogaron a Law Roach y le solicitaron que confirmara la unión de Zendaya y Tom Holland. “La boda ya pasó, te la perdiste. Es muy cierto” dijo el estilista Roach.

¿Cuánto tiempo lleva Tom Holland con Zendaya?

Tom Holland y Zendaya se conocieron durante las grabaciones de ‘Spider- Man: Homecoming’ y poco después comenzaron a salir. Luego de eso y desde ese entonces son una de las parejas más estables de la farándula que ha decidido llevar su relación lejos de los ojos del mundo.

Los actores llevan aproximadamente cinco años de relación a pesar de conocerse desde hace mucho tiempo; solo confirmaron su noviazgo hasta el 2021. Actualmente, los esposos viven en Richmond, al suroeste de Londres, en una casa adquirida alrededor de 2022.



Durante los Globos de Oro 2025 se vio a Zendaya usando un anillo lleno de diamantes en su dedo anular izquierdo. Después de la gala fue cuando Holland, en medio de una entrevista, corrigió amablemente a una periodista que le hizo una pregunta por su novia y él le dijo que Zendaya era su prometida.

Hasta el momento, ni los actores, ni los familiares, ni los representantes se han pronunciado sobre la información que dio Roach. Los seguidores consideran que la pareja siguió fiel a sus principios y por eso mismo decidió celebrar su boda de manera íntima y lejos de los medios.

Por el momento Zendaya y Holland siguen en proyectos de la trilogía sobre ‘Spider Man’, que dirige Christopher Nolan. Comenzaron a grabar en el 2025 y continuarán trabajando en las películas este 2026. Además de eso, Zendaya ha participado en ‘Dune: 1 y 2', ‘Challengers’ y ‘Euphoria’. Por su parte, Holland ha participado en películas como ‘Capitán América: Civil War’, ‘Avengers’, ‘Venom’ y ‘Lo Imposible’.