¿Por qué sería tan relevante el supuesto romance de Tom Holland y Zendaya?

El mundo entero podría haber estado presenciando estos días, sin saberlo, el nacimiento de una nueva 'power-couple' acorde a los nuevos tiempos que corren en la industria del entretenimiento: guapa, comprometida y sin miedo a hablar de temas tan delicados como el feminismo, la discriminación a las minorías en Hollywood o las estereotipadas convenciones sociales que aún se asocian irremediablemente a hombres y mujeres. Estamos hablando nada más y nada menos que de Tom Holland y la estrella Disney Zendaya, protagonistas de la última revisión cinematográfica del superhéroe Spiderman, que ya está presente en los cines de buena parte del planeta.

Los dos jóvenes, de 21 y 20 años respectivamente, se encuentran promocionando actualmente el filme, en el que todo sea dicho ella cuenta con un papel más bien testimonial a pesar de que la trama da a entender que se convertirá en un personaje de más peso en futuras entregas. Su química sobre la alfombra roja, donde ambos han destacado por sus rompedores estilismos -llegando a intercambiar incluso prendas de ropa-, ha resultado evidente, pero los últimos rumores apuntan a que detrás de las cámaras también estarían viviendo una bonita historia de amor que habría comenzado durante el rodaje de la cinta de acción.

"Empezaron a verse cuando estaban rodando Spiderman. Los dos son muy ambiciosos y se desafían mutuamente, pero lo más importante de todo es que se hacen reír mutuamente. Ambos tienen un gran sentido del humor y les encanta gastarse broma. No paran de tomarse el pelo mutuamente", asegura una fuente a People.

En su línea habitual, los dos se han reído de todo el tema vía Twitter, pero sin desmentir ni confirmar nada -una nueva pareja puede suponer un tirón en taquilla nada desdeñable- y demostrando que nadie maneja como ellos la atención mediática.

"Espera, espera, mi parte favorita es cuando dicen que nos vamos de vacaciones juntos. ¡Ja! Llevo años sin tener vacaciones", escribía ella en su tablón, a lo que su compañero de reparto no tardó en responder: "¿El tour de prensa cuenta?".

De confirmarse su relación, Zendaya y Tom seguirían los pasos de las dos anteriores parejas de la franquicia -Kirsten Dunst y Tobey Maguire, y Andrew Garfield y Emma Stone-, que también se enamoraron en el set de las películas anteriores, aunque en sus casos el noviazgo no consiguió sobrevivir al paso del tiempo.

La gran diferencia es que, en el caso de los dos jóvenes intérpretes, además de incipientes estrellas de cine también son verdaderos fenómenos en la esfera virtual. En su momento, Tom dio una verdadera clase magistral sobre el poder de las redes sociales al utilizar sus perfiles para promocionarse -con vídeos de volteretas y piruetas de por medio- como el candidato perfecto para enfundarse el traje del Hombre Araña, una estrategia que a la vista está dio resultado y que ha seguido desarrollando durante y después de concluir la grabación. Y qué decir de Zendaya, que cuenta hasta con su propia aplicación para que sus seguidores se mantengan al día de sus aventuras profesionales en el mundo de la moda y de su activismo político.

Ese es precisamente otro de los puntos en común que tienen Tom y Zendaya, ninguno de los dos le tiene miedo a la polémica, algo que les diferencia de otras parejas juveniles: véase por ejemplo a Justin Bieber y Selena Gomez, que antes de separarse en plena caída en desgracia de el cantante habían hecho lo imposible por proyectar una imagen angelical.

En las últimas semanas, Holland no ha tenido reparo en comentar en varias ocasiones la discriminación y burlas que sufrió en su adolescencia por su formación como bailarín de ballet clásico, una preparación que ahora ha sido aplaudida por los nuevos matices que le ha permitido aportar al personaje de Spiderman a nivel físico. Y el historial de Zendaya a la hora de pronunciarse sobre temas aún muy 'incómodos' en el mundo del entretenimiento no tiene parangón: de denunciar haber sido víctima de actitudes condescendientes y racistas en el supermercado, a casi acabar con la carrera de la presentadora (Giuliana Rancic), a la que se le ocurrió comentar que las rastas que la joven lució en la gala de los Óscar de 2015 tenían aspecto de oler a 'pachuli'. De hecho, la joven se ha atrevido incluso a criticar -veladamente, eso sí- al todopoderoso squad de Taylor Swift después de aparecer en el videoclip del tema 'Bad Blood'. En lugar de aprovechar el tirón mediático de la de Nashville, Zendaya no dudó en asegurar que, en realidad, solo habían trabajado juntas y que ella no formaba parte de su archiconocido e hiperatractivo grupo de amigas. Y eso en la industria de la música, en la que también ha metido el pie la chica, no todos se atreverían a decirlo.

Por: Bang Showbiz