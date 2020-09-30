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Zendaya: Últimas noticias en Caracol TV

Encuentra las últimas noticias de Zendaya: Zendaya y Tom Holland se casaron en secreto y persona cercana a ella lo reveló, Falleció Angus Cloud, actor de la serie 'Euphoria', a los 25 años

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Zendaya

Actriz, cantante, bailarina y modelo estadounidense. Interpretó a Rocky Blue en la serie de Disney Channel Shake It Up.

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