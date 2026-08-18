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Juan Camilo Merlano de Noticias Caracol se casó en Cartagena, así fue la boda

El corresponsal de Noticias Caracol contrajo matrimonio con Karina Charry en Cartagena, después de más de un año de haber anunciado su compromiso.

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Periodista de Noticias Caracol se casó en Cartagena: su esposa vive en Estados Unidos

El corresponsal de Noticias Caracol contrajo matrimonio con Karina Charry en Cartagena, después de más de un año de haber anunciado su compromiso.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 18 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Periodista de Noticias Caracol se casó