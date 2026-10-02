Valeria Sandoval se casó en ceremonia íntima y celebró su amor: quién es su esposo

Valeria Sandoval y Juandy dieron un nuevo paso en su historia de amor y sorprendieron a sus seguidores al compartir las primeras imágenes de su boda. La bailarina y creadora de contenido celebró su unión en una ceremonia privada, rodeada de personas cercanas y con varios detalles que hicieron especial el momento. La pareja confirmó la noticia con fotografías de la celebración y una sencilla frase que resumió la importancia del día: “Marido y mujer”.

La ceremonia se realizó el 1 de octubre de 2026 y tuvo un formato mucho más pequeño del que inicialmente habían contemplado. Valeria había contado semanas antes que la idea de la pareja era tener una celebración íntima, después de haber considerado inicialmente una boda con más de 300 invitados. Finalmente, decidieron reducir considerablemente la lista y apostar por un encuentro más cercano.



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Así fue la boda de Valeria Sandoval y Juandy

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En las imágenes compartidas por Valeria se pudo ver a la creadora de contenido luciendo un vestido blanco de novia, mientras Juandy eligió un traje en tonos claros. La ceremonia se realizó al aire libre y tuvo un detalle muy especial para la pareja: su mascota participó como pajecito. De esta manera, el matrimonio estuvo marcado por elementos personales que reflejaron el estilo cercano que ambos habían buscado para esta celebración.





El camino hacia el altar comenzó en 2024, cuando Valeria anunció su compromiso con Juandy después de una romántica propuesta frente al mar. En aquella oportunidad, la bailarina compartió su felicidad con sus seguidores y aseguró que el compromiso representaba mucho más que un anillo, pues hablaba de construir un hogar y una familia juntos.

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¿Quién es Juandy, el esposo de Valeria Sandoval?

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Juan David, conocido artísticamente como Juandy, es un cantante caleño vinculado principalmente a la salsa. El artista ha desarrollado su carrera musical con diferentes lanzamientos y en 2024 presentó ‘De Cali Ve’, una canción en la que también participó Valeria Sandoval y que rindió homenaje a la cultura y la identidad de Cali.

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¿Quién es Valeria Sandoval y por qué es famosa?

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Valeria Sandoval es una bailarina, creadora de contenido y artista colombiana que ha construido una comunidad en redes sociales gracias, principalmente, a sus videos relacionados con la danza. También ha incursionado en la actuación y comparte varios de sus proyectos junto a su madre, la actriz Alejandra Sandoval.

Precisamente, ambas crearon el pódcast ‘Las Sandoval’, un espacio en el que conversan sobre experiencias familiares, relaciones, amor propio y diferentes situaciones de su vida personal. La cercanía entre madre e hija se ha convertido en uno de los aspectos que más ha llamado la atención de sus seguidores.

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Alejandra Sandoval, reconocida por su participación en producciones como ‘Las muñecas de la mafia’, ha acompañado de cerca el crecimiento personal y profesional de su hija. La relación entre ambas también ha sido protagonista de diferentes contenidos y conversaciones en redes sociales, donde han mostrado una dinámica cercana tanto en su vida familiar como en sus proyectos.