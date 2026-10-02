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Valeria Sandoval se casó con Juandy en una ceremonia íntima: así fue la celebración

La hija de la actriz Alejandra Sandoval, Valeria Sandoval y su esposo, Juandy, compartieron imágenes de cómo fue la celebración de su matrimonio.

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Valeria Sandoval se casó en ceremonia íntima y celebró su amor: quién es su esposo

La hija de la actriz Alejandra Sandoval, Valeria Sandoval y su esposo, Juandy, compartieron imágenes de cómo fue la celebración de su matrimonio.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 2 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto: Instagram @valeriasandoval