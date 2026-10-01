Prepárese para reír porque ‘A Yo Me Llaman’ llega a ‘Sábados Felices’ este 3 de octubre

Este sábado 3 de octubre, prepárese para contagiarse de felicidad y reír el doble, porque está de vuelta la parodia de 'Sábados felices' más esperada por los colombianos: 'A yo me llaman', donde el humor siempre es el protagonista.

Una vez más, el jurado está preparado para buscar el doble perfecto y contagiar de alegría a los televidentes. Vea a la humorista María Auxilio como 'Amparo Gritales', la 'Diva de Colombia' y experta en encontrar dobles perfectos. Asimismo, regresa Polilla, quien le dará vida al estricto 'Maestro Escuela'; y para completar la exclusiva mesa de jurados, llega Obvidio, interpretando al carismático 'Elder Chayán', quien se une por primera vez al programa.



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Y, por si fuera poco, diviértase con las locuras de la icónica y más querida gata blanca 'Mery Moon', recordada por su especial participación en el famoso programa infantil 'Club 10', quien regresa a las pantallas para formar parte del jurado más particular de Colombia.





La belleza en 'A yo me llaman' vuelve a hacerse presente con las talentosas y encantadoras presentadoras 'Merlina Ramírez', quien será interpretada por Lorena Neira y 'Lora Acuña', personificada por la humorista Salomé.

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Por otro lado, un personaje que no puede faltar en el más divertido Templo de la imitación es 'Bufalito', interpretado por el humorista 'Lucumí', quien llegará con más rudeza, carácter y fuerza a impartir el orden y la seguridad.

No se pierda A yo me llaman, una parodia para reír el doble. ¡Gran estreno este sábado 3 de octubre en Sábados felices!