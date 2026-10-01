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Este 3 de octubre, ‘A Yo Me Llaman’ llega a ‘Sábados Felices’ con una divertida parodia

Los seguidores de ‘Yo Me Llamo’ podrán disfrutar de una versión llena de humor este 3 de octubre, cuando ‘A Yo Me Llaman’ llegue a ‘Sábados Felices’ con una divertida parodia.

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Prepárese para reír porque ‘A Yo Me Llaman’ llega a ‘Sábados Felices’ este 3 de octubre

Los seguidores de ‘Yo Me Llamo’ podrán disfrutar de una versión llena de humor este 3 de octubre, cuando ‘A Yo Me Llaman’ llegue a ‘Sábados Felices’ con una divertida parodia.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 1 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto: Caracol Televisión.