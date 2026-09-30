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Misael descubre dónde está Rafa y se propone ir a buscarlo, con ayuda de sus amigos - CaracolTV

Misael encuentra a Rafa y, para que él acepte volver a casa, le dice que lo contrataron para una serenata; sin embargo, era una mentira, pues sus padres lo estaban esperando, llenos de preocupación.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026

Misael descubre dónde está Rafa y se propone ir a buscarlo, con ayuda de sus amigos

Misael encuentra a Rafa y, para que él acepte volver a casa, le dice que lo contrataron para una serenata; sin embargo, era una mentira, pues sus padres lo estaban esperando, llenos de preocupación.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 30 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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