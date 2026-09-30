Clara está con su hermana en Barranquilla y le confiesa qué fue lo que sucedió con su amor

Mientras está en Barranquilla junto a su hermana, Clara finalmente se atreve a hablar sobre lo que ocurrió con Rafael y confiesa que su relación atraviesa un difícil momento. Ante las preguntas de su familiar, la musa del cantante revela que descubrió una infidelidad que habría ocurrido durante la estadía de él en Bogotá.

En medio del despecho de Clara, su hermana la acompaña a la universidad en Barranquilla con la esperanza de que la acepten para estudiar. Además, llevan una especie de soborno para los directivos del centro educativo.