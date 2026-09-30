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'Rafael Orozco, El Ídolo', novela de Caracol

En 'Rafael Orozco, El Ídolo', novela de Caracol. La hermana de Clara le pregunta qué le sucede, la musa de Rafael le confiesa que él le fue infiel en Bogotá con una “cachaquita”. Además, dice que él fue tan descarado de contarle todo.

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HERO DK - RAFAEL OROZCO 2026

Clara está con su hermana en Barranquilla y le confiesa qué fue lo que sucedió con su amor

La hermana de Clara le pregunta qué le sucede, la musa de Rafael le confiesa que él le fue infiel en Bogotá con una “cachaquita”. Además, dice que él fue tan descarado de contarle todo.

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 30 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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