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Personajes de Rafael Orozco- Caracol TV
Éstos son los personajes del programa Rafael Orozco de Caracol Televisión.
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Nos vemos luego
¡Veámonos!
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Mónica Camargo
Teto Tello
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Rafael Orozco
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