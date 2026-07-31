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Aurelio le pide un halago a ‘Yo Me Llamo Patricia Teherán’ a cambio de un voto a favor - CaracolTV

La participante interpreta 'Qué desastre' y atribuye las desafinaciones a los nervios. En medio de la devolución, Aurelio protagoniza momento de humor al pedirle que lo alabe para ganar su apoyo.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Aurelio le pide un halago a ‘Yo Me Llamo Patricia Teherán’ a cambio de un voto a favor

La participante interpreta 'Qué desastre' y atribuye las desafinaciones a los nervios. En medio de la devolución, Aurelio protagoniza momento de humor al pedirle que lo alabe para ganar su apoyo.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 31 de jul, 2026
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‘Yo Me Llamo Patricia Teherán’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Patricia Teherán’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.