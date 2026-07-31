Aurelio le pide un halago a ‘Yo Me Llamo Patricia Teherán’ a cambio de un voto a favor

La música vallenata tuvo un nuevo espacio en el capítulo 9 de 'Yo Me Llamo' con la presentación de la imitadora de Patricia Teherán, quien interpretó 'Qué desastre' frente a Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán Díaz y Aurelio. Tras su actuación, la concursante recibió la evaluación del jurado, que destacó algunos aspectos de su interpretación y señaló elementos que deberá fortalecer para continuar en la competencia.

La participante llegó al escenario con el reto de rendir homenaje a una de las voces más recordadas del vallenato femenino. Durante su presentación buscó reflejar el estilo interpretativo de Patricia Teherán, una artista que dejó un importante legado dentro del género y cuya música continúa siendo recordada por el público.



Al finalizar la interpretación, Díaz fue uno de los primeros en compartir su opinión. El jurado aseguró que la concursante sí se llama, respaldando su continuidad en el programa gracias a los elementos que encontró en su interpretación.

Posteriormente, Escola realizó una evaluación más detallada del desempeño de la imitadora. 'El Maestro' reconoció su trabajo, pero señaló que durante la presentación la percibió un poco tiesa y contenida sobre el escenario. Aun así, decidió darle la oportunidad de continuar y le recomendó ponerse más las pilas para fortalecer el personaje y desarrollar una mayor presencia escénica en las próximas galas.

Aurelio también dio su veredicto y coincidió con Elder al afirmar que la participante sí se llama, sumándose al respaldo que recibió por parte de la mayoría del jurado.





Luego de escuchar cada una de las valoraciones, llegó el momento de conocer la decisión definitiva. La imitadora obtuvo tres estrellas verdes y una roja, resultado que le permitió avanzar a la siguiente etapa de 'Yo Me Llamo' y seguir demostrando su evolución dentro de la competencia.

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La presentación dejó en evidencia que la concursante logró convencer a la mayoría de los jurados, aunque también recibió recomendaciones orientadas a fortalecer su caracterización.

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