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Jurado dice que a ‘Yo Me Llamo Yeison Jiménez’ le falta tener el despecho en la garganta - CaracolTV

Aunque reconocen su parecido físico con ‘El Aventurero’, los jurados aseguran que al interpretar 'Vete' todavía le falta transmitir el despecho y la fuerza emocional, a pesar de su parecido al artista.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Jurado dice que a ‘Yo Me Llamo Yeison Jiménez’ le falta tener el despecho en la garganta

Aunque reconocen su parecido físico con ‘El Aventurero’, los jurados aseguran que al interpretar 'Vete' todavía le falta transmitir el despecho y la fuerza emocional, a pesar de su parecido al artista.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 31 de jul, 2026
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‘Yo Me Llamo Yeison Jiménez’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Yeison Jiménez’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.