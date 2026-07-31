Jurado dice que a ‘Yo Me Llamo Yeison Jiménez’ le falta tener el despecho en la garganta

El escenario de 'Yo Me Llamo' recibió una nueva interpretación de música popular en el capítulo 9 con la presentación del imitador de Yeison Jiménez, quien eligió la canción 'Vete' para intentar convencer al jurado conformado por Amparo Grisales, César Escola, Elder Dayán Díaz y Aurelio. Sin embargo, las observaciones de los expertos coincidieron en que todavía está lejos de representar al artista y su participación terminó en esta etapa de la competencia.

El concursante asumió el reto de interpretar uno de los éxitos del cantante colombiano, buscando reflejar tanto su voz como su esencia sobre el escenario. Tras finalizar la presentación, llegaron las devoluciones de los jurados, quienes analizaron diferentes aspectos de su actuación.



César Escola fue el primero en compartir su evaluación y aseguró que al participante todavía le falta mucho trabajo para acercarse al personaje. Por esa razón, el maestro concluyó que no se llama como 'El Aventurero', dejando claro que aún no reúne los elementos necesarios para continuar en el concurso.

Posteriormente, Elder Dayán Díaz centró su comentario en la interpretación. El jurado consideró que al concursante le faltó transmitir más corazón durante la ejecución de la canción, un aspecto que, a su juicio, es fundamental para representar a un artista como el manzanareño.

Amparo Grisales, por su parte, reconoció un aspecto positivo de la presentación al señalar que físicamente el imitador sí guarda parecido con el cantante. No obstante, explicó que todavía le hacen falta el despecho y el carácter popular que identifican al intérprete original y que son esenciales para construir el personaje.





Después de escuchar las valoraciones de cada uno de los jurados, el veredicto fue unánime. El panel coincidió en que el participante no se llama Yeison Jiménez, por lo que su continuidad en la competencia llegó a su fin.

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La decisión se reflejó en el marcador final, donde el concursante recibió cuatro estrellas rojas, resultado que significó que no logró superar las Audiciones.

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