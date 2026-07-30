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‘Yo Me Llamo Lady Gaga’ viaja desde Chile para mostrar su talento en el programa - CaracolTV

La imitadora interpreta ‘Poker face’ y recibe halagos por su expresión artística y su manejo del inglés. Aunque Amparo señala algunos momentos en los que perdió el color vocal, Aurelio termina "borracho de amor".

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Lady Gaga’ viaja desde Chile para mostrar su talento en el programa

La imitadora interpreta ‘Poker face’ y recibe halagos por su expresión artística y su manejo del inglés. Aunque Amparo señala algunos momentos en los que perdió el color vocal, Aurelio termina "borracho de amor".

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 30 de jul, 2026
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‘Yo Me Llamo Lady Gaga’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Lady Gaga’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.