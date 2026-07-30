‘Yo Me Llamo Lady Gaga’ viaja desde Chile para mostrar su talento en el programa

‘Yo Me Llamo 2026’ continuó evaluando el nivel de los dobles en el capítulo 8 con la presentación de la imitadora de Lady Gaga. La participante llegó al escenario para interpretar 'Poker Face', una actuación que recibió una respuesta positiva por parte de los cuatro jurados y le permitió avanzar con calificación perfecta.

Desde los primeros instantes de la presentación, la concursante captó la atención del panel de evaluación. Al terminar la interpretación, Aurelio Cheveroni expresó su aprobación con un aullido, una de las reacciones que caracterizan al personaje durante las audiciones del programa.



Elder Dayán también dio una valoración favorable y aseguró que la participante sí representa a la artista estadounidense. Para el cantante vallenato, la imitadora logró acercarse a la esencia del personaje durante su interpretación de 'Poker Face'.

Por su parte, Amparo Grisales destacó la presentación y afirmó que es la primera vez que ve una Lady Gaga "tan hermosa". Además, confesó que la actuación logró erizarla, convirtiéndose en una de las devoluciones más destacadas de esta audición.



La imitadora de Lady Gaga conquistó al jurado de Yo Me Llamo 2026

César Escola completó la ronda de comentarios respaldando el trabajo de la concursante. El maestro coincidió con sus compañeros y aseguró que la participante sí se llama Lady Gaga, consolidando la decisión unánime del jurado.

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La imitadora recibió cuatro estrellas verdes, lo que le permitió asegurar su continuidad en el programa.

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