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Mujer imita a Diomedes Díaz en ‘Yo Me Llamo’: Elder dice que cierra el ojo igual a su papá - CaracolTV

Por primera vez en esta edición, una mujer asume el reto de imitar a Diomedes Díaz. Su interpretación de ‘Cundé, cundé’ llama la atención del jurado, quien baja al escenario para cantar junto a ella.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Mujer imita a Diomedes Díaz en ‘Yo Me Llamo’: Elder dice que cierra el ojo igual a su papá

Por primera vez en esta edición, una mujer asume el reto de imitar a Diomedes Díaz. Su interpretación de ‘Cundé, cundé’ llama la atención del jurado, quien baja al escenario para cantar junto a ella.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 30 de jul, 2026
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'Yo Me Llamo Diomedes Díaz' en el Templo de la Imitación.
'Yo Me Llamo Diomedes Díaz' en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.