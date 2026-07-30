Mujer imita a Diomedes Díaz en ‘Yo Me Llamo’: Elder dice que cierra el ojo igual a su papá

El capítulo 8 de ‘Yo Me Llamo 2026’ presentó a una imitadora de Diomedes Díaz, quien llegó al escenario para interpretar 'Cunde cunde'. Aunque su presentación dividió las opiniones del jurado, logró protagonizar uno de los momentos más llamativos de la noche al compartir el escenario con Elder Dayán.

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Desde el inicio de la evaluación, los jurados analizaron diferentes aspectos de la interpretación. Elder Dayán destacó el trabajo realizado por la participante y aseguró que es la primera imitadora de Diomedes Díaz que consigue hacer correctamente el característico movimiento del ojo del cantante, un detalle que, según explicó, hace parte de la esencia del artista.

Además, el jurado manifestó que, para él, la concursante sí lograba representar al intérprete vallenato, por lo que consideró que "sí se llama". Su opinión contrastó con la de los otros integrantes del panel.



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Por su parte, César Escola y Amparo Grisales coincidieron en que la presentación no alcanzaba el nivel necesario para afirmar que la participante realmente se parecía al artista que estaba imitando. Ambos concluyeron que "no se llama", dejando en evidencia la diferencia de criterios durante la evaluación.

Elder Dayán cantó junto a la imitadora de Diomedes Díaz

Luego de escuchar las devoluciones, el hijo de ‘El Cacique de la Junta’ decidió subir al escenario para compartir un momento con la participante. El cantante vallenato interpretó un tema, protagonizando una escena que llamó la atención durante el capítulo 8.

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Finalmente, llegó el momento de conocer la calificación. La imitadora recibió tres estrellas rojas y una estrella verde, resultado que no le permitió avanzar a la siguiente fase de la competencia.

Así, aunque la concursante obtuvo el respaldo del vallenatero por algunos detalles de su caracterización y compartió con él una interpretación sobre el escenario, la decisión mayoritaria del jurado determinó que no continuaría en el programa.

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