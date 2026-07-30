‘Yo Me Llamo Kafu Banton’ hizo perrear a Aurelio: “Me hiciste perder la cabeza”

Desde que comenzó el espectáculo, el participante demostró seguridad y dominio escénico, logrando transmitir la esencia del reconocido artista panameño.Su energía fue tan contagiosa que terminó poniendo a disfrutar a los jurados, quienes no escatimaron en elogios al momento de entregar su veredicto.

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Kafu Banton ’hizo bailar a Aurelio Cheveroni con Amparo y César en ‘Yo Me Llamo’

Uno de los momentos más divertidos llegó con la intervención de Aurelio Cheveroni, quien, fiel a su estilo, elogió la presentación con un comentario que desató sonrisas.

El jurado confesó que le encantó el espectáculo y bromeó al asegurar que el imitador los puso a perrear a todos los jurados, resaltando la energía y el ritmo que se apoderaron del escenario de‘Yo Me Llamo’.“Me hiciste perder la cabeza”, le confesó.





Por su parte, Elder Dayán Díaz destacó dos cualidades fundamentales para interpretar a Kafu Banton: la potencia vocal y la actitud sobre el escenario, mientras que Amparo Grisales aseguró que la presentación estuvo "lindísima", destacando la entrega y el compromiso del participante durante toda la interpretación.

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