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'Kafu Banton', de 'Yo Me Llamo' 2026, puso a bailar a Aurelio con Amparo Grisales

El escenario de ‘Yo Me Llamo’ vibró al ritmo del reggae y el ‘dancehall’ con la presentación del imitador de Kafu Banton. El concursante puso a bailar a Aurelio con Amparo Grisales y César Escola.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Kafu Banton’ hizo perrear a Aurelio: “Me hiciste perder la cabeza”

El escenario de ‘Yo Me Llamo’ vibró al ritmo del reggae y el ‘dancehall’ con la presentación del imitador de Kafu Banton, que conquistó al jurado gracias a una interpretación cargada de potencia.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 30 de jul, 2026
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'Kafu' Yo Me Llamo
'Kafu' Yo Me Llamo
Foto: Caracol TV