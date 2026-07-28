Laura Acuña y Melina Ramírez dicen cómo se llevan dentro y fuera de ‘Yo Me Llamo’

Melina Ramírez contó en Caracoltv.com que desde que empezó a trabajar con Laura Acuña en ‘Yo Me Llamo’ se creó entre ellas una conexión que se puede ver en cada capítulo del programa, pero que también se mantiene cuando no están grabando.

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“Nosotras tenemos amistad, conexión, todo, dentro del set y fuera de él. Realmente nosotras somos amigas, nos escribimos, nos invitamos, compartimos momentos y, la verdad, trabajar juntas es una chispa natural. No planeamos nada, no decimos: ‘Tu dices esto…’ Nada”, dijo la presentadora caleña con raíces antioqueñas.

Ramírez agregó en la entrevista que además las dos tienen sus papeles dentro de ‘Yo Me Llamo’, pues, mientras Laura es “más picante”, ella es más sensible. “A mí me compran con una lágrima, yo quiero pasar a todo el mundo, soy muy corazón,entonces también es lindo, porque dentro de lo divertidas que somos, tenemos roles diferentes", contó.

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Laura Acuña, por su parte, destacó que en esta temporada las dos llegaron “el doble de recargadas” y de conectadas, lo que hace que su trabajo fluya. “Es encontrarme con ese parche que uno quiere ver siempre, porque siempre pasa bueno”, acotó la santandereana.

¿Cómo se llaman los jurados de ‘Yo me llamo’ 2026?

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La mesa principal de jurados de ‘Yo me llamo’ 2026 está conformada por tres grandes artistas y un icónico personaje de Colombia. En primer lugar, está Amparo Grisales, el corazón del programa y la única que ha estado durante todas las ediciones del concurso de imitación.

A su lado se encuentran César Escola, el maestro, y Elder Dayán Díaz, que por primera vez se une al equipo de jurados de ‘Yo Me Llamo’. A ellos se suma Aurelio Cheveroni, el personaje que marcó a toda una generación.