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Melina Ramírez y Laura Acuña, de ‘Yo Me Llamo’ 2026, dicen cómo se llevan de verdad

Melina Ramírez y Laura Acuña, presentadoras de ‘Yo Me Llamo’ 2026, dicen cómo se llevan de verdad dentro y fuera del set. Mira todo lo que ellas dijeron.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Laura Acuña y Melina Ramírez dicen cómo se llevan dentro y fuera de ‘Yo Me Llamo’

Las presentadoras del exitoso programa de imitación de Caracol Televisión han compartido en varias temporadas y hablaron del vínculo amistoso que han creado durante ese tiempo.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 28 de jul, 2026
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Laura Acuña y Melina Ramírez
Laura Acuña y Melina Ramírez
Foto: Caracol Televisión