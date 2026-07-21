Novedades de ‘Yo Me Llamo’ 2026 y qué pasa cuando hay empate en la votación del jurado

Así lo reveló Shela Aguilar, gerente de Formatos de Talento del canal, a Caracoltv.com durante el evento de lanzamiento de ‘Yo Me Llamo’ 2026. La nueva temporada cuenta, por primera vez en su historia, con un cantante vallenato en la mesa de jurados, y se trata de Elder Dayán Díaz, artista que además es fanático del programa.

Lea también: Elder Dayán dice cómo supo que sería jurado de ‘Yo Me Llamo’: tenían en lista a varios



De igual manera, en las audiciones de los adultos Aurelio Cheveroni tendrá voz y voto, por lo que “sacará chispas” con sus comentarios, y habrá participantes imitando a artistas que no se habían visto en temporadas pasadas.

“En esta temporada de ‘Yo Me Llamo’ tenemos varias cositas nuevas. Empezando porque tenemos un jurado nuevo que es Elder Dayán Díaz, uno de los herederos de Diomedes Díaz, nada más y nada menos. Luego viene un invitado muy especial: el lobo Aurelio, que otra vez va a hacer de las suyas, pero esta vez con todos los participantes adultos. Tercero, tenemos un montón de talento internacional; es decir, que se inscribieron personas de afuera de nuestro país que vienen a ser dobles exactos de leyendas de la música; cuarto, tenemos artistas actuales. Viene gente imitando a una Aria Vega a un Beéle, a personas que están de moda, y les cuento que hay dobles exactos. No sé qué va a hacer el jurado porque esta vez nos llegó mucho talento que ya está hecho vienen igualitos”, declaró Aguilar.

Publicidad

Amparo Grisales, Melina Ramírez y Laura Acuña también hablaron de varias novedades de la nueva temporada, como que habrá más rock en español, y, por primera vez, estará el artista favorito de Ramírez.

Qué pasará cuándo haya empate de votos en ‘Yo Me Llamo’ 2026

Publicidad

Como en esta temporada son cuatro jurados, es posible que haya dos jueces le den estrella verde a un participante, y los otros dos, que le den estrella roja. En ese caso, el participante deberá cantar a capella; posteriormente, Elder, César, Amparo y Aurelio decidirán si pasa o no.

De igual manera, puede suceder que pasen cuatro participantes imitando a un mismo artista. En ese caso, explicó Aguilar en este medio, todos deberán presentarse nuevamente con una misma canción y el jurado deberá decidir quién es el que pasa.