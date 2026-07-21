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Qué novedades hay en ‘Yo Me Llamo’ 2026 y qué pasa cuando hay empate del jurado

Todas las novedades que tiene ‘Yo Me Llamo’ 2026, programa de Caracol, y qué pasa cuando hay empate en los votos del jurado o cuando hay varios participantes imitando a un mismo artista.

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Novedades de ‘Yo Me Llamo’ 2026 y qué pasa cuando hay empate en la votación del jurado

La nueva temporada del exitoso programa de Caracol Televisión trae un nuevo jurado, la incorporación de Aurelio Cheveroni en las audiciones de los adultos y artistas nuevos.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 21 de jul, 2026
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Novedades de ‘Yo Me Llamo’ 2026
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Foto: Caracol Televisión