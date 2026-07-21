Presentadores de ‘Día a Día’ imitaron a Yuri, Bad Bunny y más, y Aurelio sacó las garras

La primera en presentarse ante los jurados de ‘Yo Me Llamo’ fue Catalina Gómez, que personificó a Yuri e interpretó ‘La maldita primavera’. La antioqueña descrestó a los jueces con su interpretación, excepto a Aurelio Cheveroni, y logró tres estrellas verdes de César Escola, Amparo Grisales y Elder Dayán, el nuevo jurado del programa de Caracol Televisión. No obstante, después el lobo cambió su opinión.

Lea también: De dónde es Búfalo, el integrante de 'Yo Me Llamo' que acompañará a los dobles a la salida



Posteriormente, Iván Lalinde se presentó como el doble de Juan Gabriel, cantando ‘Me nace del corazón’. Aunque el presentador dio todo de sí, no convenció ni a Elder Dayán ni a César Escola; pero sí Amparo Grisales y a Aurelio. La decisión final fue que no se llamaba.

Publicidad

Carolina Cruz, por su parte, se le midió a cantar en inglés interpretando a Cher. La vallecaucana cantó ‘Believe’ y dejó fascinados a los jurados, por lo que consiguió tres estrellas verdes. Aurelio Cheveroni se negó a pasarla y le hizo ácidos comentarios.

Publicidad

Bad Bunny también apareció ante el jurado de ‘Yo Me Llamo’, interpretado por Carlos Calero. El cartagenero puso a bailar al lobo Aurelio, que quedó maravillado con la presentación, aunque no convenció a César Escola ni Amparo Grisales. Al final, logró pasar.

Carolina Soto se le midió a ser la doble perfecta de Aria Vega, interpretando ‘Chévere’. La caleña dejó boquiabierto a César Escola, hizo erizar a Amparo Grisales y sorprendió a Elder Dayán, por lo que consiguió tres estrellas verdes.

Publicidad

Finalmente, Boyacoman saltó al escenario caracterizando a Aurelio Cheveroni, pero salió escoltado por Búfalo, pues solo al lobo le gustó su interpretación. Los presentadores tuvieron la ayuda de Camilo Cifuentes, uno de los profesores de la escuela de 'Yo Me Llamo', que les dio varias recomendaciones para ser los dobles perfectos.

Publicidad

¿Cuándo comienza 'Yo Me Llamo 2026', de Caracol Televisión?

El gran estreno de ‘Yo Me Llamo’ es este 21 de julio a las 8:00 de la noche. El programa tendrá varias novedades, como la participación de Aurelio Cheveroni como jurado de adultos. Asimismo, por primera vez habrá un cantante de vallenato, Elder Dayán Díaz en la mesa de jueces.