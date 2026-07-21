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Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carolina Soto, Carolina Cruz, Carlos Calero y Boyacoman se le midieron a ser los dobles perfectos de varios artistas y sorprendieron a los jurados de ‘Yo Me Llamo’.

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Presentadores de ‘Día a Día’ imitaron a Yuri, Bad Bunny y más, y Aurelio sacó las garras

Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carolina Soto, Carolina Cruz, Carlos Calero y Boyacoman se le midieron a ser los dobles perfectos de varios artistas y sorprendieron a los jurados de ‘Yo Me Llamo’.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 21 de jul, 2026
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Presentadores de ‘Día a Día’ imitaron a Yuri, Bad Bunny y más
Presentadores de ‘Día a Día’ imitaron a Yuri, Bad Bunny y más
Foto: Caracol Televisión