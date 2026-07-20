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De dónde es Búfalo, el integrante de 'Yo Me Llamo 2026': esta es su historia - CaracolTV

Búfalo, cuyo nombre real es Emanuel Mendoza, se lanzó a la fama gracias a su participación en 'Yo Me Llamo 2025' y en el primer capítulo del 'Desafío del Siglo XXI'.

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De dónde es Búfalo, el integrante de 'Yo Me Llamo' que acompañará a los dobles a la salida

El icónico personaje se lanzó a la fama gracias a su participación en 'Yo Me Llamo 2025' y en el primer capítulo del 'Desafío del Siglo XXI', donde arrastró una tractomula.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de jul, 2026
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De dónde es Búfalo, el integrante de 'Yo Me Llamo 2026'.
De dónde es Búfalo, el integrante de 'Yo Me Llamo 2026'.
Foto: Caracol Televisión.