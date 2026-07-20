De dónde es Búfalo, el integrante de 'Yo Me Llamo' que acompañará a los dobles a la salida

Todo está listo para el estreno de la undécima temporada de 'Yo Me Llamo', que volverá a la pantalla con Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán en la mesa de jurados. Además, Laura Acuña y Melina Ramírez serán las encargadas de conducir esta nueva edición del programa, en la que los imitadores buscarán convencer a los expertos con sus presentaciones.

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El formato mantendrá la presencia de Búfalo, quien volverá a cumplir una función especial dentro de cada episodio.

En esta oportunidad, acompañará a los imitadores para que se retiren del Templo de la Imitación una vez finalice la retroalimentación de los expertos, tal como ocurrió en la edición más reciente del formato.

Con el regreso del personaje al programa, también ha crecido el interés de los televidentes por conocer más sobre su historia y el camino que recorrió antes de llegar a la producción de Caracol Televisión.



De dónde es Búfalo, integrante de Yo Me Llamo

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El nombre real de Búfalo es Emanuel Mendoza. Se dedica al deporte de alto rendimiento y practica strongman, disciplina basada en pruebas de fuerza que incluyen el levantamiento y transporte de objetos de gran peso.

En su cuenta de Instagram reúne más de 40 mil seguidores, donde comparte parte de sus entrenamientos y aspectos de su trayectoria deportiva. A través de sus redes sociales también ha contado detalles de su historia personal.

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Según relató, nació en El Bagre, Antioquia, en 1993. Además, explicó que su vida ha estado marcada por el sacrificio y el trabajo, destacando que fue su mamá quien lo sacó adelante. Tiempo después, ambos se trasladaron a Medellín, ciudad en la que comenzó a trabajar desde muy joven.

De igual manera, ha contado que durante su infancia y juventud sufrió bullying racial por su color de piel y por su acento. También aseguró que era víctima de abuso psicológico por parte de algunos compañeros cuando se negaba a hacerles las tareas.

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Como consecuencia de esas experiencias, decidió practicar artes marciales y fortalecer su condición física. Con el paso del tiempo encontró en el strongman la disciplina en la que desarrolló su carrera deportiva.

A lo largo de su trayectoria ha ganado campeonatos en Colombia y Suramérica. Además, ha explicado que su entrenamiento no tiene como objetivo la estética, sino mantenerse fuerte para afrontar las exigencias de esta disciplina.