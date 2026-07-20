Ella es la actriz de 'Rafael Orozco, el ídolo' que cambió de religión, nombre y hasta de país

Caracol Televisión está a punto de presentar nuevamente en las noches 'Rafael Orozco, el ídolo', la novela que aborda la vida de uno de los cantantes de vallenato más importantes de Colombia. Esta producción cuenta con la participación de un elenco de primera categoría dentro de los que se encuentran figuras como Alejandro Palacio, Mario Espitia, Taliana Vargas y Maritza Rodríguez.

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Esta última actriz ha llamado la atención en los últimos años al confesar que decidió someterse a un proceso de transformación espiritual que la llevó a cambiar de nombre, religión y hasta de país.

Cómo se llama ahora Maritza Rodríguez

Rodríguez, quien ahora se llama Sarah Maritza Mintz, concedió una entrevista en 2023 para 'Se Dice De Mí' en donde se refirió a su transformación. Según contó, todo empezó en Miami, Estados Unidos, en 2009 cuando empezó a interesarse por el judaísmo, habiendo crecido bajo la religión católica.

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"No me casé con un judío para convertirme al judaísmo, esto tiene que quedar claro porque no es así. Yo no descubrí el judaísmo por mi esposo porque él no tenía el judaísmo como religión, solamente de nacimiento", señaló desde Jerusalén, Israel, donde actualmente reside.

En el mismo episodio explicó que se ha casado tres veces con Joshua, su compañero de vida: la primera de ellas fue por lo civil, mientras que la segunda vez hicieron una ceremonia judia. La mujer explicó que, aunque ella seguía yendo a misa y su pareja no pisaba una sinagoga, criaron a sus hijos con las creencias de la religión que practican hoy en día.

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En su cuenta oficial de Instagram recoge más de un millón de seguidores, por lo que constantemente comparte contenido relacionado con los sueños, las energías y procesos de sanación para poder avanzar en las diferentes etapas de la vida. Asimismo, comparte con sus seguidores su faceta como esposa, mamá, y algunas veces recuerda los papeles que interpretó en televisión, como el de Martha en la exitosa serie.

A diario recibe mensajes de cariño por parte de sus seguidores, dentro de los que se destacan: "Gracias por inspirarme a ser mejor cada día❤️", "Hermosa, eres increíble 😘", "Muchas gracias, Sarah, por tu hermoso contenido. Shalom 🌷", son algunos de los mensajes que se leen.

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