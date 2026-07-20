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Por qué Maritza Rodríguez, Martha en 'Rafael Orozco, el ídolo', cambió de nombre - CaracolTV

Maritza Rodríguez, quien ahora se llama Sarah Maritza Mintz, tomó la decisión de irse a vivir a Israel luego de enfrentar una transformación espiritual en Miami, Estados Unidos.

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Ella es la actriz de 'Rafael Orozco, el ídolo' que cambió de religión, nombre y hasta de país

La destacada actriz nacida en Barranquilla tomó la decisión de radicarse en otro país para iniciar su proceso de transformación espiritual. Según explicó, esta decisión no fue impulsada por su esposo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de jul, 2026
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Ella es la actriz de 'Rafael Orozco, el ídolo' que se fue del país y hasta cambió de nombre.
Ella es la actriz de 'Rafael Orozco, el ídolo' que se fue del país y hasta cambió de nombre.
Foto: Caracol Televisión.