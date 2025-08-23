Publicidad

Taliana Vargas revela cómo conoció a Alejandro Éder: y si tiene salario al ser primera dama de Cali

Taliana Vargas revela cómo conoció a Alejandro Éder: y si tiene salario al ser primera dama de Cali

En el espacio de entrevistas de La Red llamada Rompiendo el Molde, Taliana Vargas, habla de varios detalles de su vida, desde su experiencia en el reinado como su relación con su esposo, el alcalde de Cali.