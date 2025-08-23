Taliana Vargas revela cómo conoció a Alejandro Éder: y si tiene salario al ser primera dama de Cali

En La Red estuvo Taliana Vargas, quien detalla cómo empezó su amor con Alejandro Éder. Le confiesa a Boyacoman en la nueva sección de Rompiendo el Molde que todo empezó en Cartagena.

Historia de amor de Taliana Vargas y Alejandero Éder

"Yo estaba en el lanzamiento oficial de Rafael Orozco. Llevaba todo el día en rueda de prensa y luego Caracol hace una fiesta al final para toda la producción. Yo iba saliendo con mi mánager de ese momento, que era Fernán Martínez, y él justo era su vecino", empezó contando.



Posteriormente, indica que el actual alcalde de Cali no dudó en saludar a Martínez y luego los presentó. A pesar de esto, ella afirma que estaba muy cansada y no quería saludar a nadie. Después, Fernán le preguntó por su fundación, porque le gustaría saber todo ese tema.

"Ya han pasado como 14 años ya juntos y este año cumplimos 10 años de casados", expresó la Señorita Colombia 2007. Es de resaltar que actualmente tienen dos hijos, Alicia María y Antonio Alejandro.

Después, Taliana Vargas afirmó que él mide 1.75 cm y ella 1.78 cm, por lo cual, al lado de él se ve mucho más alta y más cuando usa tacones. Asimismo, indica que no le molesta para nada esa diferencia en la estatura.

