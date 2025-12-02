Edwin Cardona celebró los 15 años de su hija con fiesta de ensueño; parecía una princesa

El volante, que pasó por la Selección Colombia, quiso cumplir los deseos de su hija del medio, María Ángel, y no escatimó en gastos para darle la fiesta que ella soñaba. El evento se hizo en una amplia hacienda, destinada para eventos especiales, en la que predominaron los colores pasteles, como rosa y lila.

El salón principal estuvo decorado con telas rosadas cayendo del techo y otras blancas, que estaban sobre los ventanales con distintos recogidos. Las mesas también tuvieron un diseño especial, con un tono rosa pálido, y fueron decoradas con arreglos florales, por lo que el lugar parecía sacado de un cuento de hadas.

La quinceañera, por su parte, utilizó un vestido lila, con hombros descubiertos, ajustado en la parte superior, holgado en la parte inferior, y con detalles brillantes. Asimismo, utilizó una corona gigante, por lo que lucía como una verdadera princesa.

El futbolista y su familia también se vistieron muy elegantes para la ocasión. Cardona llevó un típico esmoquin negro, mientras que su hijo menor usó uno similar, pero con un blazer púrpura. Carolina Castaño, la madre de la cumpleañoera, eligió un vestido verde militar brillante, con un hombro descubierto, mientras que Ana María, la mayor de los hijos del jugador, lució un vestido rojo, con una abertura en la pierna y un detalle en el cuello.

La fiesta fue todo lo que María Ángel soñaba y por eso no dudo en agradecerles públicamente a sus papás, por cumplir sus deseos: “Gracias papás por hacer de mi día soñado y siempre sentirme amada y agradecida por cada cosa que hacen por mí. Me siento muy orgullosa de decir que ustedes son mis papás y me siento muy afortunada de ustedes saben que los amo con toda mi alma y estaré para ustedes en cada momento”, escribió en los comentarios de la publicación.



¿Cuántos años tiene la hija mayor de Edwin Cardona?

La hija mayor de Edwin Cardona es Ana María, que tiene 21 años. Su edad ha provocado mucha curiosidad, pues solamente se lleva 11 años con el futbolista; no obstante, la realidad es que su mamá la tuvo a los 14 años, confirmó ella en su cuenta de Tik Tok, y al parecer el jugador le dio el apellido cuando decidió empezar una relación amorosa con Carolina. Pese a su juventud, Ana Cardona se ha mostrado en sus redes sociales como una mujer emprendedora, con varios proyectos laborales.