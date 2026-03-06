Cómo se forman los grupos de ‘A Otro Nivel’ y estos son los nombres que pueden tener

Tras el cierre de las audiciones, el programa musical 'A Otro Nivel' inicia una nueva fase dentro de la competencia. En esta etapa, los participantes que fueron seleccionados como líderes pasan a ocupar el lugar de los jurados en el escenario y asumen la tarea de conformar los grupos que continuarán en la competencia.

Mira también: Famosa actriz es mamá de Gian Marco, de 'A Otro Nivel'; su papá también es reconocido



Así funcionará la etapa de cuartetos musicales en 'A Otro Nivel'

Los jurados Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco dejan temporalmente su posición para dar paso a los 20 líderes. Desde el tercer nivel del escenario, cada uno cuenta con un botón verde que les permite escoger a los integrantes de su equipo.



Los participantes que buscan un lugar en los grupos se ubican en el ascensor del programa. Durante su presentación, los líderes no pueden verlos, por lo que la decisión se toma únicamente a partir de lo que escuchan en ese momento. El primer líder que oprime el botón verde asegura al participante para su equipo. Cuando esto ocurre, el ascensor asciende hasta el tercer nivel y el competidor se convierte en integrante del cuarteto de ese líder.

En algunos casos, puede suceder que ninguno de los líderes presione el botón verde. Cuando esto ocurre, el participante igualmente asciende al tercer nivel, pero en esa situación obtiene el privilegio de escoger a qué líder desea unirse. Esta regla se aplica debido a que los 80 competidores deben quedar distribuidos en alguno de los cuartetos que se conforman durante esta etapa.





Una vez cada líder elige al primer integrante de su equipo, debe dirigirse inmediatamente a otro espacio del set donde se encuentran varias habitaciones. En ese lugar aparecen diferentes opciones de nombres para los grupos. Los líderes disponen de 20 segundos para escoger cómo se llamará su cuarteto dentro de la competencia.

Publicidad

Mira también: Participante de ‘A Otro Nivel’ actuó en recordadas novelas y tiene esposo famoso

Si el tiempo se agota y el líder no toma una decisión dentro del límite establecido, el nombre que quedará asignado al grupo será el correspondiente al lugar en el que el participante se encuentre ubicado cuando finalice la cuenta regresiva.

Publicidad

Entre las opciones disponibles para nombrar a los grupos aparecen propuestas como: Four for Flow, Cola de Lagarto, Cuatro en Línea, Los Cuadrafónicos, Colombia Crew, Gente que Canta, Trébol de Cuatro, Tropa Sonora, Flow Session, Four to Sing, Notas Cruzadas, Cu4rz, Ni son de Marte ni son de Venus, The Beat Voice, Los Vozarrones y El Cuartetazo.

De esta manera se conforman los cuartetos que continúan en competencia dentro del programa, en una etapa en la que los líderes deben tomar decisiones rápidas tanto para elegir a sus compañeros como para definir la identidad del grupo con el que seguirán avanzando en el formato musical.

Mira también: A líder de ‘A Otro Nivel’ le pidieron matrimonio con canción de Felipe Peláez

No te pierdas 'A Otro Nivel' de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol. Puedes revivir los capítulos aquí.

