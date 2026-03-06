Jhonny Rivera mostró la primera parada de su luna de miel con Jenny López: "Muy frío"

El intérprete de canciones como 'Soy soltero', 'Mi decisión', 'El Intenso', 'Te extraño' y 'Siga bebiendo' apareció en las historias de Instagram el pasado 5 de marzo para mostrar la primera parada de su viaje por Europa, contienen al que llegó inicialmente para cumplir con su gira y también para disfrutar de su luna de miel junto a Jenny López. El viaje tiene lugar justo después de haberles entregado a dos familias de escasos recursos sus casas en Pereira.

Primera parada de Jhonny Rivera y Jenny López en su luna de miel

El papá de Andy Rivera se grabó desde el aeropuerto de Madrid para explicar que tenía pendientes presentaciones en esta y otras ciudades de España como Valencia y Barcelona. Según informó, tiene desde hace años la nacionalidad española lo que le ha permitido agilizar su proceso migratorio una vez llega a este país.



"Hoy iniciamos nuestra gira aquí en Madrid, no haya boletas, todo vendido gracias a Dios, así que nos vemos", comentó en medio de la citada red social, promocionando poco después las otras fechas que sí tienen boletería disponible.

Posteriormente, mostró que estaba acompañado de su esposa en un restaurante comiendo comida de mar y disfrutando del inicio del viaje. Es necesario mencionar que después de cumplir con las presentaciones programadas irán a lugares paradisiacos como las Maldivas, Kenia, Dubái y Capadocia para disfrutar de su matrimonio teniendo en cuenta que dieron el "sí, acepto", el pasado domingo 22 de febrero en Arabia, Risaralda.





Finalmente, se grabó en compañía de su pareja sentimental para reaccionar al clima con buen sentido del humor pues, a pesar de que estaba nevando, aseguraron que hacía calor como si estuvieran en pleno verano.

"Vinos a Europa a disfrutar del verano... Amor, por acá disfrutando el verano. Me pongo la gorra para no quemarnos porque el sol es fuerte, estas corrientes de viento son muy fuertes. Qué luna de miel tan fría", contó el artista de manera jocosa.

Por el momento, sus fanáticos están a la espera de conocer detalles tanto del tour como de sus primeras vacaciones internacionales como marido y mujer.