En qué terminó ‘La Usurpadora’: ¿Carlos Daniel se quedó con Paola o Paulina en la Final?

El pasado 5 de noviembre se estrenó ‘La Usurpadora’, la producción que cuenta con la participación de actores como Gabriela Spanic, Fernando Colunga, Libertad Lamerque, Chantal Andere, Dominika Paleta, entre otros intérpretes. Tras 81 capítulos al aire, la novela mexicana llegó a su final este 6 de marzo; te contamos en esta nota el desenlace de la historia.

En qué terminó ‘La Usurpadora’ y qué pasó con Paola y Paulina

En el último episodio mostró cómo Edmundo tomó la decisión de cancelar su matrimonio con Paulina en buenos términos al ver que la joven se encontraba enamorada de Carlos Daniel. Pese a que la joven no quería contarle la verdad a su enamorado, él se enteró de la noticia gracias a Piedad y no dudó en visitarla.



Durante el encuentro le pidió que se convirtiera en su esposa, propuesta que ella aceptó, a pesar de tener dudas por la relación que el empresario tuvo con su hermana Paulina, quien falleció en medio de un accidente automovilístico en compañía de su enfermera.

Por su parte, Estefanía por fin se enteró de que Fidelina es su verdadera madre. Aunque al inicio, la empleada se negó a revelar la verdad, Piedad intervino para contar que ocultaron esta información durante años, pero añadiendo que ya era momento de sacar todo a la luz.





La mujer recibió bien la noticia; sin embargo, al poco tiempo sufrió una crisis de nervios que la llevó a la clínica y luego a un centro de reposo, donde recibió la visita de las dos integrantes de su familia. Es justo allí que demostró la gravedad de su condición, pues no recordaba absolutamente nada de lo sucedido en dicho encuentro.

Paulina y Carlos Daniel anunciaron al poco tiempo que se casarían y, de hecho, se reunieron con sus hijos para contarles toda la historia de Paola. Los niños parecieron no verse afectados con esta noticia, pues afirmaron que se siente seguros con la Paulina en sus vidas.

Finalmente, Paulina y Carlos Daniel contrajeron matrimonio en una gran boda a la que asistieron los empleados y también las personas más cercanas a su círculo, quienes celebraron que por fin las cosas salieron bien entre los dos.