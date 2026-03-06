'Borré tu firma', canción de Sky en 'La Reina del Flow' dedicada a los hombres indecisos

Yo dejé todo para estar junto a ti (junto a ti)

Y me creí que tú eras pa' mí (pa' mí)

Y sin saberlo me dije mentiras (mentiras)

Hoy me despido, yo ya voy de salida,

hay que aceptarlo, te perdí, pero bebé voy a seguir.

Así borré tu firma, voy a olvidarme de ti.

Voy a colgar esta llamada, no me enredan tus miradas.

Te voy a borrar del cellphone ya no sos nada pa' mí.



Yo te lo dije no voy a llorar (no voy a llorar)

Ninguna lágrima por ti voy a dar.

No me critiques, ya qué más da.

Si tú conmigo no te quieres quedar.

Te lo juro, te voy a olvidar.

Tú conmigo no fuiste real,

yo pensé que esto era infinito,

si es por mí yo sí te supe amar.

Prefiero estar sola,

no me voy a volver a ilusionar.

Quiero estar sola,

Por última vez te voy a recordar.





Comienza mil horas,

creí tus mentiras porque era una niña.

Algo no me llames,

hoy te supero y empiezo de cero.

Hay que aceptarlo,

te perdí, pero, bebé voy a seguir.

Así borré tu firma,

voy a olvidarme de ti.

Voy a colgar esta llamada,

no me enredan tus miradas.

Te voy a borrar del cellphone,

ya no sos nada pa' mí.

Yo te lo dije no voy a llorar (no voy a llorar):

Ninguna lágrima por ti voy a dar.

No me critiques, ya qué más da.

Si tú conmigo no te quieres quedar.

Yo te lo dije no voy a llorar (no voy a llorar):

Ninguna lágrima por ti voy a dar.

No me critiques, ya qué más da.

Si tú conmigo no te quieres quedar.