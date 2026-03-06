Publicidad

'Borré tu firma', canción de Sky en 'La Reina del Flow': letra completa y video

Letra completa de 'Borré tu firma', canción de Sky en 'La Reina del Flow', dedicada a todos los hombres indecisos. Disfruta del tema y no te pierdas el video oficial.

'Borré tu firma', canción de Sky en 'La Reina del Flow' dedicada a los hombres indecisos

Yara Giraldo, joven promesa de la música urbana de la productora Soul & Bass, le canta a esos hombres "tibios", que dicen mucho, pero, a la hora de la verdad, hacen muy poco.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 6 de mar, 2026
Borré Tu Firma - Sky (Alisson Joan) | Video Oficial - La Reina del Flow 3