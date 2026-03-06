'Borré tu firma', canción de Sky en 'La Reina del Flow' dedicada a los hombres indecisos

Yo dejé todo para estar junto a ti (junto a ti)
Y me creí que tú eras pa' mí (pa' mí)
Y sin saberlo me dije mentiras (mentiras)
Hoy me despido, yo ya voy de salida,
hay que aceptarlo, te perdí, pero bebé voy a seguir.
Así borré tu firma, voy a olvidarme de ti.
Voy a colgar esta llamada, no me enredan tus miradas.
Te voy a borrar del cellphone ya no sos nada pa' mí.
Yo te lo dije no voy a llorar (no voy a llorar)
Ninguna lágrima por ti voy a dar.
No me critiques, ya qué más da.
Si tú conmigo no te quieres quedar.
Te lo juro, te voy a olvidar.
Tú conmigo no fuiste real,
yo pensé que esto era infinito,
si es por mí yo sí te supe amar.
Prefiero estar sola,
no me voy a volver a ilusionar.
Quiero estar sola,
Por última vez te voy a recordar.
Comienza mil horas,
creí tus mentiras porque era una niña.
Algo no me llames,
hoy te supero y empiezo de cero.
Hay que aceptarlo,
te perdí, pero, bebé voy a seguir.
Así borré tu firma,
voy a olvidarme de ti.
Voy a colgar esta llamada,
no me enredan tus miradas.
Te voy a borrar del cellphone,
ya no sos nada pa' mí.
Yo te lo dije no voy a llorar (no voy a llorar):
Ninguna lágrima por ti voy a dar.
No me critiques, ya qué más da.
Si tú conmigo no te quieres quedar.
Yo te lo dije no voy a llorar (no voy a llorar):
Ninguna lágrima por ti voy a dar.
No me critiques, ya qué más da.
Si tú conmigo no te quieres quedar.