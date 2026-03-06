Luisa Fernanda W rompió el silencio sobre supuesta pelea con su hermana y su mamá

La creadora de contenido digital se pronunció en redes sociales luego de que se viralizara en redes sociales rumores sobre una supuesta pelea con su hermana Angie Mejía, a propósito del cumpleaños de su madre. La polémica inició debido a que su hermana reaccionó con 'me gusta' a comentarios en los que criticaban a la influenciadora por ausentarse de esta importante fecha.

Qué dijo Luisa Fernanda W sobre el motivo por el que no presume a su mamá en redes sociales

A través de una transmisión, la pareja sentimental de Pipe Bueno se refirió a la polémica, señalando que no está en la obligación de exponer su vida personal, y menos, teniendo en cuenta la cantidad de críticas que ha recibido al respecto.



"Ay, 'por qué no presumes a tu familia, por qué no presumes a tu mamá'. Ay, cansones, yo no les tengo que dar explicaciones a las personas... Pues a las personas que comentan con mala intención yo no les tengo que dar explicaciones. Ya, tranquilos. Lo importante es que yo sé la relación que tengo con mi mamá y gracias a Dios está bien", comentó.





Posteriormente, indicó que le tienen sin cuidado lo que lleguen a inventar sobre ella, ya que está concentrada en su propia visión de la vida y en la relación que tiene con los suyos.

"Sí, Luisa está en todas partes menos con la mamá, ¿y qué?, ¿a usted qué le importa? Vaya donde la suya, deje de estar preocupándose por la mía o lo que yo haga con la mía", contó.

Luego, la colombiana posteó en su cuenta oficial de Instagram un video en compañía de Marilyn Oquendo, su mejor amiga; Angie Mejía, por otro lado, no se ha pronunciado sobre el tema en las plataformas digitales.

A qué comentarios reaccionó la hermana de Luisa Fernanda W

Mejía habría reaccionado a diferentes comentarios en contra de su hermana: "¿Y Luisa?, ¿Brillando por su ausencia?", "Pero si nisiquiera se siguen, no ven que Luisa ya es estreto mil y se ve bien alejada de la familia", "Luisa, te doy un consejo. Deja de aparentar una vida perfecta y soñada", "Angie siempre es quien ha estado al lado de su mamá", son algunos de los mensajes que se destacan.