Hija de James Rodríguez y Daniela Ospina debutó como escritora y presenta su libro

A sus 12 años, Salomé Rodríguez comparte un nuevo logro personal en redes sociales: la publicación de su primer libro, una historia que recoge experiencias, emociones y reflexiones sobre su vida.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 6 de mar, 2026
