Hija de James Rodríguez y Daniela Ospina debutó como escritora y presenta su libro

Salomé Rodríguez, hija del futbolista James Rodríguez y de la empresaria y creadora de contenido Daniela Ospina, anuncia a través de sus redes sociales un nuevo proyecto personal. A sus 12 años presenta su primer libro titulado Las aventuras de Sami en Costarena, una publicación en la que comparte una historia construida desde la imaginación y experiencias que relaciona con su etapa de vida.

De esto trata el primer libro de Salome Rodríguez

En sus plataformas digitales publica un video en el que muestra el libro y comenta el proceso que la lleva a convertir su historia en una obra escrita. En el mensaje que acompaña la publicación expresa que le resulta difícil creer que la idea que desarrolla ahora se encuentra publicada en formato de libro. El anuncio genera reacciones entre sus seguidores y también entre figuras del entretenimiento y del deporte que siguen su actividad en redes.



Salomé suele compartir aspectos de su rutina y de las actividades que realiza. Entre ellas aparecen el deporte y el baile, disciplinas que practica con frecuencia. En diferentes publicaciones se observa su interés por el voleibol y por la danza, actividades que forman parte de su tiempo libre y que muestra en videos y fotografías. Con la presentación de su libro suma la escritura como una nueva actividad en su proceso creativo.

La historia del libro gira alrededor de Sami, una niña de 12 años que vive diferentes situaciones mientras intenta responder a las expectativas que percibe de las personas que la rodean. El personaje convive con su perro llamado Romeo y con una prima a la que identifica como una heroína llamada Clara. A lo largo del relato, Sami enfrenta la presión de cumplir con múltiples actividades y de evitar equivocaciones.

El desarrollo de la trama muestra cómo el personaje reflexiona sobre la idea de perfección y sobre la posibilidad de cometer errores. En la narración aparecen situaciones relacionadas con el crecimiento personal y con la forma en que la protagonista interpreta las exigencias que siente en su entorno cotidiano.

Para acompañar el lanzamiento del libro, Salomé publica un video en el que lee algunas líneas del texto y explica el sentido de la historia. En el mensaje que comparte señala que la intención del libro es recordar que los errores forman parte del proceso de aprendizaje y que cada persona puede reconocer su propia fortaleza.

La publicación del libro también recibe mensajes de apoyo en la sección de comentarios. Entre ellos aparece el de su madre, Daniela Ospina, quien escribe: "Siempre claras con el propósito de vida que Dios nos puso... Gracias hija por dejarme guiarte..."

Con este lanzamiento, Salomé presenta su primera obra escrita y comparte con sus seguidores una historia que conecta elementos de ficción con reflexiones relacionadas con su edad y sus experiencias.

