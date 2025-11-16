“Ninguna mamá está preparada”: Daniela Ospina responde a comentario sobre Salomé, hija de James

En las últimas horas, Daniela Ospina ha mostrado lo feliz que está con Gabriel Coronel, Salomé Rodríguez y Lorenzo, su hijo menor. Recientemente le celebró el cumpleaños al pequeño y dejó a todos impresionados con cada uno de los detalles de la decoración y la torta.

Mira también: A Daniela Ospina le preguntaron por Salomé y no se guardó nada: "No se está dejando a un lado"



Qué dijo Daniela Ospina sobre Salomé Rodríguez

Sin embargo, hubo un detalle que llamó más la atención y fue una pregunta que le hicieron sobre la hija que tuvo con James Rodríguez. Un usuario de Instagram le cuestionó la razón por la que ahora supuestamente le está tapando la cara a ella, ya que, según explicó la persona, antes no lo hacía. Frente a esto, la mamá del arquero no dudó en responder.



“No, nada en particular. Solo que he entiendo las opiniones y todo, que uno es una figura pública, pero honestamente ninguna mamá está preparada para ver malos comentarios, es más, ni uno. Y claro, entiendo que Salo ya está creciendo, su proceso, sus etapas, y ustedes me han acompañado estos 12 años”, puntualizó la hermana del arquero de la Selección Colombia.

Publicidad

Cómo fue el cumpleaños de Lorenzo, hijo de Daniela Ospsina

Recientemente, Daniela Ospina compartió una ráfaga de imágenes en donde se puede observar lo feliz que estuvo en el cumpleaños de Lorenzo, el hijo que tuvo con Gabriel Coronel. Precisamente, en cada una de las capturas se pudo ver que la decoración y el pastel eran de la temática de la selva. Había una jirafa, un elefante y dos leones. Asimismo, varias bombas que le daban el toque único al lugar.

Mira también: Daniela Ospina irá al altar otra vez y aclaró que no se casó por la iglesia con James

Publicidad

Frente a esto, los seguidores no dudaron en reaccionar y afirmar que son una familia muy unida. Además, que les desean lo mejor y muchos éxitos en todo lo que hagan, porque quieren seguir viéndolos así de felices, como su público está acostumbrado a verlos.

“Los amo”, “Dios lo bendiga, bello sobrino”, “Hermosa familia y feliz cumpleaños a Lorenzo un hermoso pedacito de cielo que se ve muy feliz y alegre”, “gracias por la confianza y por permitirnos ser parte de un momento tan especial”, “muy inteligente como cuenta los números y canta partes de la canción”, “siempre un gusto acompañarlos en momentos especiales como estos”, afirmaron algunos.