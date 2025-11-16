Emotivo video de Daniela Álvarez antes del accidente en Sudáfrica: "Cuando estuve en la UCI"

Antes de que Daniela Álvarez pasara por tremendo susto en Sudáfrica, en donde estuvieron en "peligro de muerte", la modelo agradeció a la vida por estar cumpliendo un sueño. Afirmó que en medio de un momento complejo de su vida, cuando estaba en UCI, le pedí a Dios salir bien para disfurtar lo que tanto quería.

"Esta promesa me la hice a mí misma cuando estuve en la UCI. Desde entonces, por más difíciles que sean algunos días, no ha habido uno solo en el que deje de cumplirla, porque entendí que la felicidad no depende de las circunstancias, sino de mis decisiones. Hoy, desde este lugar lejano, viajando en el tren conocido como el orgullo de África, vuelvo a esa promesa. Aquí, más que nunca, valoro el poder de las segundas oportunidades ❤️, ha sido un viaje a mi mundo interior🙏 Y tú ¿Eliges ser feliz incluso en medio de la dificultad", dijo.

Qué le pasó a Daniela Álvarez en Sudáfrica

En las últimas horas, la presentadora y modelo colombiana, Daniela Álvarez les contó a todos sus seguidores de su cuenta de Instagram, que vivió un momento aterrador en Cape Town, una ciudad de Sudáfrica. Precisamente, ella había recorrido el Parque Nacional Kruger, en donde podía ver a los animales que le parecían un sueño, entre ellos estaban: buffalo, leopardo, elefante, rinoceronte y el león.

Sin embargo, Álvarez no sabía lo que se venía minutos después. Según relató su hermano Ricky, por aquel instante: “estuvimos en peligro de muerte”. Todo ocurrió, porque querían un instante, para recordar ese viaje, porque como ya se mencionó anteriormente, estaba en la lista de deseos de Daniela y ya que tuvo la oportunidad, no podía desaprovecharla.



“Queríamos hacer un video súper bonito para ustedes. Decidimos ir hacia la punta de un muelle que se veía espectacular el fondo del pueblo y veíamos que había gente que iba y que regresaba. A pesar de que se veía que las olas gigantescas rompían contra una pared, caía un poquito de agua, por eso veíamos el piso mojado. Nos atrevimos a llegar hasta el final porque había gente que había llegado hasta allá y ya se estaba regresando”, empezó diciendo.

Hasta ahí todo bien, pero de repente, la marea empezó a subir y cuando su hermano dice que se viene una ola, ella se voltea y se da cuenta que esta mide aproximadamente ocho metros. Recalca que esta se estrella contra el muelle y cuando esto ocurrió, ninguna de las personas que estaban presentes pudieron hacer algo al respecto, porque fue de inmediato.

Ella contó que la primera en caerse fue ella misma y que terminó encima de su amiga Carolina, quedando al borde del muelle. En medio del caos, Ricky la tomó del cabello y la jaló con fuerza para evitar que cayera al agua, pues no sabían si venía otra ola detrás. Pensaron que ya habían pasado el susto, pero unos 10 o 15 segundos después, al recuperarse, notaron que faltaba alguien: su mánager estaba en el mar.

“En ese momento de mucho estrés creíamos que nos habíamos salvado cuando de repente, unos 10 o 15 segundos después que nos levantamos de la revolcada nos dimos cuenta que hacía falta alguien, era mi mánager que estaba en el mar. La ola se la llevó y cayó en un precipicio entre el muelle y el agua. Esto fue un momento súper estresante. Fuimos muy afortunados de que esto no fuera peor. Yo no me raspé, no me pasó nada”, puntualizó Daniela Álvarez.