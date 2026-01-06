Publicidad

Fans de Shakira le ponen a Piqué la sesión #53 con Bizarrap mientras camina con Clara Chía

Piqué, el exfutbolista del Barcelona, volvió a llamar la atención por un video en particular, en donde está caminando con Clara Chía mientras fans le ponen la canción que Shakira le habría escrito.

Momento incómodo de Piqué con Clara Chía: fans le cantaron la sesión de Shakira con Bizarrap

En redes sociales está circulando un video, en donde se observa a Gerard Piqué caminando junto a Clara Chía, mientras unas personas ponen a todo volumen, la canción que Shakira le habría escrito.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 6 de ene, 2026
Momento incómodo de Piqué con Clara Chía: fans le cantaron la sesión de Shakira con Bizarrap