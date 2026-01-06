Momento incómodo de Piqué con Clara Chía: fans le cantaron la sesión de Shakira con Bizarrap

Gerard Piqué, el exfutbolista del Barcelona, ha dado de qué hablar en las últimas horas por un video que se ha viralizado en redes sociales. Se alcanza a observar cómo un grupo de persona, quienes están en un carro, empiezan a entonar a todo pulmón, la canción 'Music Sessions, Vol. 53' de Shakira junto a Bizarrap. Todo esto sucedió cuando él estaba caminando con Clara Chía.

Video de Piqué con la canción de Shakira y Bizarrap

Aparentemente, las fanáticas actuaron así, porque él les habría negado una fotografía. Ahora bien, según el video del influencer, Eddy Nieblas, se expone lo que sería el testimonio de una de las chicas que quería una imagen con el deportista.



"Entonces dije, este no se ha enterado, porque llovía, me paré, me bajé del coche y les pedí que se hiciera una foto con nosotras, pero me miró y me dijo que no. Vi que Clara le asintió con la cabeza, para que no se hiciera la foto y le dije, venga, no seas celosa, 'si quieres sal tú también en la foto y pasaron de largo". Por lo cual, las mujeres habrían reaccionado colocando la canción de Shakira, dándole a entender que estaban molestas por lo ocurrido.

Frente a esto, los seguidores no dudaron en reportarse y varios estuvieron de acuerdo con la acción de las chicas. Tanto así, que dijeron que hubiesen querido estar ahí, para entonar la canción que Shakira le habría escrito meses después de terminar su relación por supuesta infidelidad.

"Las chicas no le tuvieron miedo al éxito", "no sé quién son las chica, pero las amo", "cómo me duele no haber estado ahí", "me parece una falta de respeto", "Piqué arrepentido por no tomarse la foto", "se pasan, de verdad", "no me parece justo", "nunca te van a dejar en paz, Piqué , quieras o no", "cómo hay gente que le parece bien", "tienen que respetar su decisión y no estoy de acuerdo con la traición que le hizo a Shakira, pero él decide a quién le da autógrafo o foto", dijeron algunos.

También Es de destacar que, entre Shakira y Piqué, al parecer, ya todo estaría bien y más por los dos hijos que tienen, Milán y Sasha. Ambos comparten tiempo juntos, y se dividen para que los pequeños puedan disfrutrar con ambas familias.